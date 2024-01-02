Bakan Bolat: Hedeflerimize bir bir ulaştık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





Aralık ayı ve 2023 yılının tamamı ile ilgili dış ticaret rakamlarının Türkiye yüzyılı hedeflerimize ulaşmada kilit bir rol oynayacağına inancımız tamdır.





Covid-19 salgınının olumsuz etkileri, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere şahit olduğumuz jeopolitik gerilimler, artan ticaret savaşları ve korumacılık faaliyetleri gibi birçok belirsizlik ve risk faktörü sebebiyle 2023 yılında dünya talebinin zayıfladığını üretimin durgun bir seyir izlediğini, küresel ihracat rakamlarının gerilediğini görmekteyiz. Avrupa ülkelerini 27 ülkesinde toplam ithalat 2023 yılında ilk 10 ayda yüzde 15.7 oranında azalmıştır. Küresel ihracat 2023 yılı boyunca değer bazında geriledi, ocak-eylül döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 5.6 oranında azalmıştır. Bu Dünya Ticaret Örgütü verisidir.





"Hedeflerimize bir bir ulaştık"





Dünya ekonomisindeki belirsizliğin ve önemli pazarlarımızdaki resesyon gerçeğinin olduğu bir dönemde hedeflerimize bir bir ulaştık. Cumhuriyetimizin 100. Yılını geride bırakıp Türkiye yüzyılına güçlü ve özgüvenli bir şekilde adım atarken bir başarı hikayesi de ihracatçılarımızdan geldi. Bu sonuç 6 Şubat tarihinde yaşadığımız asrın felaketinin neden olduğu 6 milyar doları aşan bir ihracat kaybına rağmen elde edildi.





"Ekim ayı itibarıyla işsizlik oranı 11 yılın en düşük seviyesine inmiştir"





Bu durum toplumumuzun ve iş dünyamızın karşılaştığı engelleri aşma becerisi ile hükümetimizin güçlü ve istikrarlı yönetimi altında aldığı doğru tedbirlerin olumlu sonuçlarının bir göstergesidir. İhracatımızda izlenen güçlü performansımız ile ekonomimiz 3. çeyrek yüzde 5.9 büyüme kaydetmiş ve son 13 çeyrektir kesintisiz büyüme performansını sürdürmüştür. Ülkemiz G20 ülkeleri içinde Hindistan’ın ardından ikinci sırada yer almıştır. Ekim ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 8.5’e gerilerken son 11 yılın en düşük seviyesine inmiştir.





"DTÖ’den müjdeli bir haber daha geldi"





2023 yılının ikinci yarısından itibaren ihracatımız artış eğiliminde olup ithalatımızda düşüş yaşanmaktadır. Dış ticaret açığımızın daralmasını beraberinde getirmiştir. Bunun sonucunda ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı da yılın ikinci yarısından itibaren yükselmiştir. Yüzde 80’e doğru yaklaşmıştır.





2024 yılında hükümetimizin belirlediği stratejik hedefler, Bakanlıklarımız arasındaki uyumlu çalışmalar sonucu aldığımız tedbirler, milletimizin desteği ile büyümeye devam edeceğiz. Amacımız ekonomimizi daha da güçlendirmek, sektörlerimizi dünya pazarlarında daha etkili hale getirmek, halkımızın refah seviyesini, alım gücünü yükseltmektedir.





Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) müjdeli bir haber daha geldi. Türkiye’nin 2023 yılının ilk 9 ayında yıllıklandırılmış mal ihracatının küresel mal ihracatındaki payı yüzde 1.06’ya yükseldi.





Ürün kalitesi her geçen gün artan ülkemiz bu sayede uluslararası pazarlarda tüketicilerin takdirini kazanarak daha fazla ihracat yapabilmektedir. Ülkemiz insansız hava taşıtları, makinelere kadar birçok yüksek katma değerli teknoloji ürününü ihraç etmektedir.





"İhracatçılarımıza destek olma konusunda büyük bir gayret ile çalışıyoruz"





KG ihraç birim fiyatımız 1 dolar 57 cente yükselmiştir. Bu gerçekler Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim stratejisi belirleyen Türkiye ekonomisinin ortaya koyduğu yoğun çabalar sonucudur. Savunma sanayiinde gösterdiğimiz başarıyı diğer sektörlere taşıyarak yükte hafif pahada ağır ürünlerini ihracatını artırmayı hedefliyoruz. İhracatçılarımıza destek olma konusunda büyük bir gayret ile çalışıyoruz.





İhracatta pazar çeşitliliğini sağlamak adına hayata geçirdiğimiz uzak ülkeler stratejilerimiz kapsamında faaliyetlerimizi 2024’te artırarak devam ettireceğiz. Türk Eximbank aracılığı ile ihracatçılarımıza 2023 yılında 41 milyar dolarlık finansman desteği sağlamış bulunuyoruz. İhracatı geliştirme şirketimiz vasıtası ile 12 binden fazla ihracatçımıza 57 milyar TL’lik kredi kefaleti sağladık. 2023 yılı Temmuz ve Eylül aylarında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankamızın ilgi ve desteği sonucunda ihracat reeskont kredilerinin günlük limiti 10 kat artışla 3 milyar TL’nin üzerine çıkarılmış bulunmaktadır.





1987’de aylık 1 milyar doları aşan mal ihracatımız şimdi günlük 1 milyar doları rahatça aşabilmektedir. Bu doğrultuda mal ihracatımızın 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026’da da 302 milyar dolara yükselmesini hedeflemekteyiz.





2024’te hizmetler ihracatımızın 110 milyar doları aşmasını hedeflemekteyiz. Hizmetler ihracatındaki büyük atılım ile cari işlemler açığını azaltmamız mümkün olmaktadır. Dış ticaretteki başarı hikayesinin mimarı olan mal ve hizmetler ihracatçımızı, 61 ihracatçı birliğinde yer alan 120 bin ihracatçımızı canı gönülden tebrik ediyorum.







