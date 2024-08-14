Bakan Bolat İngiliz mevkidaşı Reynolds ile video konferans gerçekleştirdi

"Görüşmemizde, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak, yatırımları teşvik etmek ve işbirliğimizi daha da güçlendirmek adına somut adımlar üzerinde durduk. Özellikle, 2024 yılında ikili ticaret hacmimizin 20 milyar doları aşmasını hedeflediğimizi ve bu doğrultuda atılacak adımları ele aldık. Ayrıca, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında güncellenmesi planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) müzakerelerine ilişkin süreçleri değerlendirdik ve müzakerelere Ankara'da başlama hususunda mutabık kaldık. Yenilenebilir enerji ve ulaştırma projelerinde iki ülke arasındaki finansman işbirliğinin önemini vurguladık."