Bakan Bolat 'Kaçakçılara göz açtırmıyoruz' diyerek duyurdu: Yaklaşık 25 milyon TL değerinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ile Japonya arasında ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğini teşvik etmek için daha önce kurulmuş olan Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'ni (TRINS) mümkün olan en kısa sürede Tokyo'da gerçekleştirme ve bu zirveleri bundan sonra düzenli olarak yapma kararı aldık." dedi.