Bakan Bolat 'Konya Hemşehri Buluşmaları' programında konuştu: Yarın müjdeler açıklayacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Konya Hemşehri Buluşmaları" programındaki konuşmasında, etkinliğe olan yoğun katılıma işaret ederek, bu kalabalığın Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un seçileceğini müjdelediği yorumunda bulundu.
Türkiye'nin 1994'ten sonra önce Refah Partisi, daha sonra AK Parti döneminde gerçek belediyecilikle tanıştığını belirten Bolat, şunları kaydetti:
"Bu belediyecilikte insana hizmet vardı, şehre eserler kazandırmak, halka hizmetler götürmek vardı. Eğitimden sağlığa, çevreden ulaşıma her alana varıncaya kadar sosyal belediyecilik, çevre belediyeciliği, insan odaklı, modern belediyecilik vardı. Vatandaşını birinci sınıf insan olarak en iyi yerlere taşıma anlayışı vardı. Daha sonra 2002 3 Kasım'dan sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarlarında ve Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'yle de beraber Cumhur İttifakı'nın desteklediği bu dönemde 21 yılda çok büyük hizmetler yapıldı. Dün milli gelir rakamları açıklandı. Tarihimizde ilk defa 1 trilyon doları aşarak, 1 trilyon 100 milyar dolarlık milli gelire ulaştık. Kişi başı milli gelir de 13 bin 110 dolara ulaştı."
Yarın Adıyaman'a gideceklerini aktaran Bolat, orada da dış ticaret rakamlarını açıklayacaklarını anımsattı.
"5 yıldan bu yana İstanbul'da, Ankara'da, belediyecilik adına ne yapıldı?
İBB Başkan adayı Murat Kurum'un geçmiş dönemde yaptığı çalışmalar ve yerine getirdiği hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren Bolat, 11 vilayetin etkilendiği depremi hatırlatarak, TOKİ'nin yaptığı projelerde çizik bile olmadığını söyledi.
Bolat, Murat Kurum ve arkadaşlarının bu eserlerin mimarları olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Murat Kurum, kentsel dönüşüm için ideal aday"
Herkesin çevresinde çalışması ve etrafındakileri ikna etmesi gerektiğini söyleyen Bolat, "Murat Kurum, kentsel dönüşüm için ideal aday. Halka hizmet için sosyal desteklerle vatandaşın yaralarını sarmak için ulaşımdaki sorunları çözmek için ideal, dürüst, güvenilir aday. Bu kriterlerde başka bir aday var mı? Yok. Onun için Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde, partimizin, Cumhur İttifakı'nın desteklediği Murat Kurum'la 31 Mart akşamı hep birlikte, Cenabı Allah'ın desteğiyle, inayetiyle, büyük bir zafer kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Murat Kurum gönülleri kazandı, gönülleri fethetti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak." ifadelerini kullandı.