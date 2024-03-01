Bakan Bolat 'Konya Hemşehri Buluşmaları' programında konuştu: Yarın müjdeler açıklayacağız

"Önümüze çok büyük bir fırsat geldi. Murat Kurum İBB'de Başkan adayı. İstanbul'un kaybettiği 5 yılı geri kazanmak, çok hızlı bir şekilde yeniden parlayan bir yıldız olması için büyük bir fırsat var. Bu seçim Murat Kurum'un seçimi değil, hepimizin seçimi. Murat Kurum Allah'ın izniyle Başkan seçildiğinde çok ağır bir sorumluluk ve yükün altına girecek ama ona destek vermek, onu seçtirmek bizim elimizde. Bu nedenle eğer bu davaya inanıyorsak, bu değerlere inanıyorsak, partimize Cumhur İttifakı'na aidiyet duyuyorsak en az Murat Kurum kadar bizlerin de çalışması lazım. Ben geçen hafta rahmetli babacığımı kaybettim ama buna rağmen dün, bugün İstanbul'un ilçelerini geziyorum. Üzerime düşen vazifenin sorumluluğu altında... Bu benim için bir sorumluluk ama sizler için de sorumluluk var."