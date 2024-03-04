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Ekonomi

Bakan Bolat LEAP Fuarı'nda: Şirketlerimizle teknoloji ekosisteminin tüm paydaşları bir arada

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen LEAP Fuarı'nın açılışına katıldı. Bakan Bolat, "183 ülkeden 172 binden fazla katılımcıyı ağırlayan LEAP Fuarı, dünyanın en çok katılım alan teknoloji etkinliği olarak bilinmekle birlikte, ülkemiz şirketleri ile teknoloji ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiriyor" dedi.

14:38 - 4/03/2024 Pazartesi
AA
Bugün başlayan LEAP Fuarı 3 gün sürecek.
Bugün başlayan LEAP Fuarı 3 gün sürecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün başlayan ve 3 gün sürecek fuara ilişkin bilgi verdi.


Riyad'daki LEAP Fuarı'nda Türk şirketlerinin pavilyonlarını ziyaret ettiklerini belirten Bolat,
"4-7 Mart tarihlerinde Riyad Sergi ve Kongre Merkezi'nde, 183 ülkeden 172 binden fazla katılımcıyı ağırlayan LEAP Fuarı, dünyanın en çok katılım alan teknoloji etkinliği olarak bilinmekle birlikte, ülkemiz şirketleri ile teknoloji ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiriyor"
ifadelerini kullandı.

  • Bolat, LEAP Fuarı'nın 600'den fazla start-up, 1000'den fazla uzman konuşmacı ve 1800'den fazla global teknoloji sergileyicisi ile inovasyon ve teknolojinin önemini ortaya koyan bir platform olduğuna dikkati çekerek, etkinliğin, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki inovasyon ve teknoloji alışverişini artırmanın yanında şirketlerin global alanda markalaşması için de iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.


#Ömer Bolat
#Suudi Arabistan
#Riyad
#LEAP Fuarı
#Ticaret Bakanlığı
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