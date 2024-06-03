Bakan Bolat: Mal ihracatı son 20 yılda 7 kat arttı

"Kosova'nın istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak destekliyoruz. Kosova'nın istikrarı, Balkanlar'ın istikrarı demektir. Türkiye ve Kosova arasındaki gelişen ticaret ilişkileri de kazan-kazan prensibine uygun olarak her iki ülkeye de katkı sağlamaya devam etmektedir. 2023'te Kosova ile ticaret hacmimiz 785 milyon dolara ulaşmıştır.

Yıllar içinde ticaret hacmimizde kazandığımız olumlu ivmenin devam edeceğine, 2024 yılının sonuna kadar 1 milyar dolar seviyesine ulaşacağımıza inanıyorum.