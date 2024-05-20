Bakan Bolat Malili mevkidaşı Diallo ile görüştü: Hedef 500 milyon dolar ticaret hacmi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo ile bir araya geldi. Bakan Bolat, Diallo ile yaptığı görüşmeyi değerlendirerek,
"Görüşmemizde, 500 milyon dolar ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda birlikte çalışma hedefimizi teyit ettik."
ifadesini kullandı.
Bolat, görüşmede, Mali'nin öncelikli gördüğü tekstil ve gıda işleme sektörlerindeki yatırım imkanlarıyla Türk firmalarının Mali piyasasına yönlendirilmesi konularını da ele aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Mali'deki müteahhitlik projelerinde ülkemiz firmalarının alabilecekleri rol üzerinde durduk. Ülkemizin son 20 yılda Afrika'da artan yatırım ve ticareti paralelinde Mali'ye daha fazla yatırım yapılması, bu kapsamda özel sektörümüzün ziyaretlerle önümüzdeki dönemde Bamako'daki fırsatları ele alması konularını gündemimize aldık."
#Ömer Bolat
#Moussa Alassane Diallo
#Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı
#Ticaret Bakanı
il y a 1 heure