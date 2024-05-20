Bakan Bolat Malili mevkidaşı Diallo ile görüştü: Hedef 500 milyon dolar ticaret hacmi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 80. Mali Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, başta temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmak üzere, vatandaşların ve dürüst çalışan tacirin mağdur olabileceği ve piyasa dengesiyle ticari akışın olumsuz etkilenebileceği sektör ve ürünlerle ilgili yasal mevzuat çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bolat, ayrıca Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün tarihte ilk defa 1 trilyon dolar eşiğini aşarak, 1 trilyon 118 milyar dolar, kişi başı gelirin ise 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.