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Ekonomi

Bakan Bolat Malili mevkidaşı Diallo ile görüştü: Hedef 500 milyon dolar ticaret hacmi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'yi ziyaret eden Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Diallo ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Bolat görüşmeyi değerlendirerek; "Görüşmemizde, 500 milyon dolar ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda birlikte çalışma hedefimizi teyit ettik" dedi.

16:50 - 20/05/2024 lundi
Güncelleme: 16:58 - 20/05/2024 lundi
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo ile bir araya geldi. Bakan Bolat, Diallo ile yaptığı görüşmeyi değerlendirerek,
"Görüşmemizde, 500 milyon dolar ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda birlikte çalışma hedefimizi teyit ettik."
ifadesini kullandı.

Bolat, görüşmede, Mali'nin öncelikli gördüğü tekstil ve gıda işleme sektörlerindeki yatırım imkanlarıyla Türk firmalarının Mali piyasasına yönlendirilmesi konularını da ele aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Mali'deki müteahhitlik projelerinde ülkemiz firmalarının alabilecekleri rol üzerinde durduk. Ülkemizin son 20 yılda Afrika'da artan yatırım ve ticareti paralelinde Mali'ye daha fazla yatırım yapılması, bu kapsamda özel sektörümüzün ziyaretlerle önümüzdeki dönemde Bamako'daki fırsatları ele alması konularını gündemimize aldık."


Bakan Bolat: Dış ticaret açığı son 10 ayda 30,4 milyar dolar azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 80. Mali Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, başta temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmak üzere, vatandaşların ve dürüst çalışan tacirin mağdur olabileceği ve piyasa dengesiyle ticari akışın olumsuz etkilenebileceği sektör ve ürünlerle ilgili yasal mevzuat çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bolat, ayrıca Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün tarihte ilk defa 1 trilyon dolar eşiğini aşarak, 1 trilyon 118 milyar dolar, kişi başı gelirin ise 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.



#Ömer Bolat
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