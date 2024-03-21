Bakan Bolat: Özel sektörümüze yeni imkanlar açmaya çalışıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Bildiri İmza Töreni"nde konuşma yaptı. Bolat, KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile Körfez ülkeleri ile hızla gelişen ilişkileri üst seviyeye taşıyacak kapsamlı bir STA'yı hedefleyen karara imza attıklarını söyledi.
el-Budeyvi'yle imzaladıkları "ortak bildiri" metni ile iki taraf arasında 2005 yılında başlatılan ancak 2010'da sekteye uğrayan Türkiye-KİK STA müzakerelerini yeniden başlattıklarını dile getiren Bolat, "Anlaşmanın müzakereleri tamamlandığında ülkelerimizin ticari ve ekonomik ilişkilerini daha kapsamlı ve iyi belirlenmiş bir çerçevede geliştirme ve çeşitlendirme imkanı ortaya çıkacaktır." diye konuştu.
"Özel sektörümüze yeni imkanlar açmaya çalışıyoruz"
Bolat; mal ve hizmet ticareti, fikri mülkiyet hakları, gümrük işlemleri ve ticaretin kolaylaştırılması, KOBİ'ler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gibi önemli alanları düzenleyen kapsamlı bir anlaşmayı sonuçlandırmayı önemsediklerini belirtti.
Müzakere sürecinin tamamlanması ve anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Türkiye ve KİK ülkelerinin refahına ciddi katkı sağlanmasını amaçladıklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:
Bolat, söz konusu temasların ardından Türkiye ile Körfez ülkeleri yetkilileri arasında çok sayıda ziyaretler gerçekleştirildiğine işaret ederek, geçen yılın ekim ayında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen EXPO 2023'e katılarak, Katarlı iş insanları ile önemli iş görüşmeleri yaptıklarını dile getirdi.
Bolat, Aralık 2023'te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yine Doha'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarının yapıldığını anımsattı.
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri heyetleri arasında 1. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) toplantısının İstanbul'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Bolat, burada iş insanları arasında önemli bir forumun da yapıldığını belirtti.
"KİK üyelerinin toplam GSYH'si 2,4 trilyon doların üzerinde"
Bolat, atılan adımların başarılı sonuçlara ulaşmaya devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Söz konusu gelişmelerin ikili ticaret rakamlarına da yansıdığını dile getiren Bolat, "Türkiye'nin 2002 yılında Körfez İşbirliği Konseyi üye ülkeleri ile 2,1 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2022 yılında 22,7 milyar dolara, 2023 yılında ise 31,4 milyar dolara yükseldi" bilgisini paylaştı.
"Müzakerelerin en kısa sürede tamamlanacağına inanıyorum"
Bolat, Körfez Bölgesi'nde Türkiye'nin önemli ticari ortaklarının bulunduğunu ve bölgenin Afrika ile Güney Asya'da iş yapan firmalar için önemli bir finans merkezi konumunda olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: