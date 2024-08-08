Bakan Bolat Pakistan'da: Ticaret hacmimizi beş milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

"Bugün İslamabad'da, Pakistan Maliye Bakanı Sayın Muhammad Aurangzeb ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, yatırımcı ve ihracatçı firmalarımızın öncelikli konularını ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Görüşmemizde, ticaret hacmimizin artırılması, firmalarımızın yatırım ve ticaretteki sorunlarının çözülmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ekonomik iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konularını ele aldık. 2023 yılında Türkiye-Pakistan ticaret hacmi 1 milyar doları, ülkedeki yatırımlarımız 2 milyar doları aşmıştır. Pakistan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Pakistan ile olan ticari ve ekonomik bağlarımızı derinleştirmek ve her iki ülkenin de refahını artıracak işbirliği alanlarını çeşitlendirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz"