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Ekonomi

Bakan Bolat Pakistan'da: Ticaret hacmimizi beş milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslar için gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb ile bir araya geldi. Bakan Bolat "Görüşmemizde, ticaret hacmimizin artırılması, firmalarımızın yatırım ve ticaretteki sorunlarının çözülmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ekonomik iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konularını ele aldık. Pakistan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Lokman Özdemir
10:29 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:19 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Pakistan Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Pakistan Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb
Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın başkenti
İslamabad
'da Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb ile bir araya geldi.


"Pakistan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"


Bakan Bolat açıklamasında,
"Bugün İslamabad'da, Pakistan Maliye Bakanı Sayın Muhammad Aurangzeb ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, yatırımcı ve ihracatçı firmalarımızın öncelikli konularını ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Görüşmemizde, ticaret hacmimizin artırılması, firmalarımızın yatırım ve ticaretteki sorunlarının çözülmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ekonomik iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konularını ele aldık. 2023 yılında Türkiye-Pakistan ticaret hacmi 1 milyar doları, ülkedeki yatırımlarımız 2 milyar doları aşmıştır. Pakistan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Pakistan ile olan ticari ve ekonomik bağlarımızı derinleştirmek ve her iki ülkenin de refahını artıracak işbirliği alanlarını çeşitlendirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz"
dedi.




#Ömer Bolat
#Pakistan
#İslamabad
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