Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Haziran'da son 32 ayın en düşük ithalat değeri gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından ithalat ve ihracat rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre Haziran'da son 32 ayın en düşük ithalat değeri gerçekleşti.
6 aylık ihracat 125 milyar dolara ulaştı
6 aylık ihracat 125 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat
" 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ihracatımız yüzde 4,5 oranında artarak 107 milyar dolara ulaşmıştır. Haziran ayında takvim etkisi nedeniyle yaşanan düşüşe rağmen, yılın ilk yarısında ihracatımız yüzde 2 artışla 125 milyar 446 milyon dolara yükselmiştir. İthalatta ise aşağı yönlü eğilimin devam ettiği görülmektedir. Haziran ayında ithalat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 25 milyar 4 milyon dolara gerilemiştir."
açıklamasında bulundu.
Kararlılık mesajı
Kararlılık mesajı
Bu veriler, dış ticaret politikaları ve alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını gösterdiğini belirten Bolat
"Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatımızı katma değerli ve yüksek teknolojili sektörlere yönlendirmek, yerli üreticilerimizi korumak, küresel pazarlardaki payımızı artırmak ve ticaret hacmimizi genişletmek için yoğun çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı.
#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#ihracat
#ithalat
1 ساعة قبل