Bakan Bolat: Tunus ile ticaret rakamlarını yükseltmeye kararlıyız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Forumu'na katıldı.
Toplantıda, Tunus Cumhuriyeti Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanı Kalthoum Ben Rejeb ile DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye - Tunus İş Konseyi Başkanı Mete Geçer, UTICA Başkanı Samir Majoul ve İş konseyi üyeleri de yer aldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, "Küresel ekonominin gerilediği dönemde Türkiye ve Tunus'un yükseliş trendinde olduğunu belirten Bakan Bolat,
"Geçen yıl dünya ticareti için bir gerileme dönemiydi, dünya ticareti yüzde 1,2, dünya ihracatı yüzde 5 küçülmüş, Avrupa Birliği'nin (AB) ithalatı da yüzde 15 civarında gerilemişti. Buna rağmen Türkiye olarak biz geçen yıl yüzde 4,5'lik bir reel ekonomik büyüme sağladık. Bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 5,7 çarpıcı bir büyüme kaydetmeyi başardık. 2 gün önce de açıkladığımız üzere mayısta ayında Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı olan 24,1 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Yıllık bazda da mal ihracatında 260 milyar dolara, hizmet ihracatında da 104 milyar dolara ulaştık"
dedi.
'Karşılıklı ticaret hacmi 1,6 milyar doları aştı'
'Karşılıklı ticaret hacmi 1,6 milyar doları aştı'
Tunus'un hem Akdeniz ülkesi olması hem Avrupa kıtasına yakınlığı hem de bir Kuzey Afrika ülkesi olması nedeniyle büyük avantajlar barındırdığını vurgulayan Bolat,
"Tunus'un orta gelirli ülkeler kategorisine giren az sayıda ülkelerden biri olması da Tunus ekonomisinin bugünkü gelişmesini ve gelecekteki potansiyelini oldukça iyi yansıtmaktadır. Böylece hem Afrika'da hem Avrupa'da sahip olduğu ekonomik ortaklıkla ve üyesi olduğu serbest ticaret alanları ile yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Afrika kıtası Serbest Ticaret Anlaşması ve Doğu ve Güney Afrika ortak pazarı gibi bölgesel grupları üye olması da Tunus'u avantajlı kılmaktadır. Her iki ülke Ticaret Bakanları olarak yürüttüğümüz resmi görüşmeler ve anlaşmalar hem de DEİK ve UTICA'nın önderliğinde ve diğer iş dünyası kuruluşlarının da katkılarıyla karşılıklı ekonomik ilişkilerimiz, ticaret yatırım hizmetler ve finansal işbirliğinde artarak devam edecektir.
Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 20 yıl önce 318 milyon dolardı, 2023'te 1,6 milyar doları aştık. 2022'de bu rakam 2 milyar dolardı ama dünya ticaretinin ve dünya milli gelirinin 2023'te durgun bir seyir izlemesi rakamlarda küçük bir azalma meydana getirse de biz iki ülke Bakanları ve hükumetleri olarak bu ticaret ve yatırım rakamlarını çok daha yukarılara yükseltmeye kararlıyız"
şeklinde konuştu.
'Tunuslu firmalarla iş birliğine hazırız'
'Tunuslu firmalarla iş birliğine hazırız'
Bolat,
"Tunuslu dostlarımızın turizm, enerji, fosfat, tarım gibi sektörlerde yatırım öncelikleri olduğunu biliyoruz. Elektrik üretiminde de yeterli arzın sağlanması ve enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefleri olmasını da memnuniyetle müşahade ediyoruz. Tunus 2030'a kadar elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 30'a çıkarma hedefindedir. Biz de Türkiye olarak şu anda yenilenebilir enerji üretimi ile toplam enerji üretimimizin yüzde 42'sini su, güneş ve rüzgar kaynaklarından sağlamaktayız. Bu noktada Tunus'un bu yenilenebilir enerji hedeflerini gerçekleştirmede Türk firmaları olarak önemli katkılar sunmaya hazırız. Türkiye yenilenebilir enerji de kurulu güç sıralamasında Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sırada yer almaktadır. Rüzgar, güneş, hidrolik su gibi kaynaklarda, jeotermal kaynaklarında tecrübemiz ve bilgi birikimimizle Tunuslu firmalarla işbirliği yapmaya hazırız. Tarımda sanayileşme, sulama sistemlerinin kurulumu ve nakliye gibi teknik konularda da Türk firmaları Tunus'ta yatırımlar yapabilirler"
açıklamasında bulundu.
'Türk firmaların 700 milyon dolar civarında yatırımları bulunuyor'
'Türk firmaların 700 milyon dolar civarında yatırımları bulunuyor'
Farklı sektörlerde yapılan iş birliği ve yatırımlara değinen Bolat,
"Halihazırda Tunus'taki Büyükelçiliğimizin verilerine göre; Tunus'ta 700 milyon dolar civarında Türk firmalarının yatırımları bulunuyor. Bunun çok daha hızlı artmasını ve firmalarımızın orada şirketler kurarak yatırım potansiyellerini gerçeğe dönüştürmesini biz tavsiye ediyoruz. Müteahhitlik hizmetlerinde, Tunus'ta 21 proje ile Türk inşaat şirketleri 975 milyon dolarlık inşaat işlerini tamamlamışlardır. Önümüzdeki dönemde Tunus'un 2030 için planladığı büyük projeler bulunmaktadır. 4,5 milyar dolar değerinde 33 projeyi Tunus hedef olarak belirlemiş ve açıklamıştır. Ticaret limanlarının iyileştirilmesi, 9 havalimanının renovasyonu ve 20 bin kilometrelik karayolu ağı yapımı gibi büyük projeler önümüzdeki aylarda ve yıllarda başlatılacaktır, firmalarımızın dikkatine sunmak istiyorum. Lojistik, enerji, su, çevre, şehir planlaması gibi alanlarda kamu-özel sektör ortaklığı işbirliğiyle altyapı projelerini de Tunus planlamış bulunmaktadır. Tunus ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticaret ortaklığı yalnızca iki ülke pazarlarını değil, komşu ülkeleri, Afrika coğrafyasını, hatta AB pazarlarını da hedeflemelidir. Potansiyel çok büyüktür. İnşallah iki ülke arasındaki yüz yıllara dayanan kardeşlik bağları tarihi ilişkiler ekonomik ilişkiler çok daha yüksek boyutlara ulaşacaktır"
diye konuştu.
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2 saat önce