Bakan Bolat: Tunus ile ticaret rakamlarını yükseltmeye kararlıyız

Tunus'un hem Akdeniz ülkesi olması hem Avrupa kıtasına yakınlığı hem de bir Kuzey Afrika ülkesi olması nedeniyle büyük avantajlar barındırdığını vurgulayan Bolat,

"Tunus'un orta gelirli ülkeler kategorisine giren az sayıda ülkelerden biri olması da Tunus ekonomisinin bugünkü gelişmesini ve gelecekteki potansiyelini oldukça iyi yansıtmaktadır. Böylece hem Afrika'da hem Avrupa'da sahip olduğu ekonomik ortaklıkla ve üyesi olduğu serbest ticaret alanları ile yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Afrika kıtası Serbest Ticaret Anlaşması ve Doğu ve Güney Afrika ortak pazarı gibi bölgesel grupları üye olması da Tunus'u avantajlı kılmaktadır. Her iki ülke Ticaret Bakanları olarak yürüttüğümüz resmi görüşmeler ve anlaşmalar hem de DEİK ve UTICA'nın önderliğinde ve diğer iş dünyası kuruluşlarının da katkılarıyla karşılıklı ekonomik ilişkilerimiz, ticaret yatırım hizmetler ve finansal işbirliğinde artarak devam edecektir.

Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 20 yıl önce 318 milyon dolardı, 2023'te 1,6 milyar doları aştık. 2022'de bu rakam 2 milyar dolardı ama dünya ticaretinin ve dünya milli gelirinin 2023'te durgun bir seyir izlemesi rakamlarda küçük bir azalma meydana getirse de biz iki ülke Bakanları ve hükumetleri olarak bu ticaret ve yatırım rakamlarını çok daha yukarılara yükseltmeye kararlıyız"