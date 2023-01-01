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Ekonomi

Bakan Bolat'tan Ahilik Haftası mesajı: Alplik-yiğitlik ile İslâm ahlâkını yoğuran bir hayat nizamı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 36’ncısı kutlanan Ahilik Haftası'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ahilik teşkilatının 13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından dünyanın ilk sivil toplum örgütlenmesi olarak kurulduğunu hatırlatan Bakan Bolat, "Ahilik, sadece bir esnaf teşkilatlanması değil, Türk Milleti'nin kültürel kodlarında var olan alplik-yiğitlik, teşkilatçılık ve dayanışmacılık özellikleri ile İslâm ahlâkını yoğurarak, insanlığa sunduğu bir hayat nizamıdır." dedi.

Semih Bozkuş
22:32 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ahilik Haftasına ilişkin paylaştığı mesajında, "Ahilik, sadece bir esnaf teşkilatlanması değil, Türk Milleti'nin kültürel kodlarında var olan alplik-yiğitlik, teşkilatçılık ve dayanışmacılık özellikleri ile İslâm ahlâkını yoğurarak, insanlığa sunduğu bir hayat nizamıdır." dedi.

Bakan Bolat, bu yıl 36’ncısı kutlanan Ahilik Haftasına ilişkin sosyal medya platformu 'X' hesabından paylaşımda bulundu.

Ahilik teşkilatının 13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından dünyanın ilk sivil toplum örgütlenmesi olarak kurulduğunu hatırlatan Bakan Bolat, Ahiliğin Türk Milleti'nin kültürel kodlarında var olan alplik-yiğitlik, teşkilatçılık ve dayanışmacılık özellikleri ile İslâm ahlâkını yoğurup insanlığa sunduğu bir hayat nizamı olduğunu söyledi.

"Alplik-yiğitlik ile İslâm ahlâkını yoğuran bir hayat nizamı"

Mesajında Ahi Evran-ı Veli’yi rahmet ve minnetle anan Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından dünyanın ilk sivil toplum örgütlenmesi olarak kurulan Ahilik teşkilatı; ticareti düzenlerken bir taraftan da zanaatkarı ahlak, doğruluk ve merhamet yönlerinden yetiştiren bir teşkilatlanmadır.

Ahilik, sadece bir esnaf teşkilatlanması değil, Türk Milleti'nin kültürel kodlarında var olan alplik-yiğitlik, teşkilatçılık ve dayanışmacılık özellikleri ile İslâm ahlâkını yoğurarak, insanlığa sunduğu bir hayat nizamıdır.

Ahiliğin özünde adalet, merhamet, ehliyet-liyakat, çalışmak, helâl kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, ilim, yardımlaşma ve Hakk'ın rızasını kazanmak için çalışma anlayışı vardır. Bu esaslar aynı zamanda Ahiliğin insanlığa sunduğu evrensel mesajlardır.

Ahilik milletimizin asırlar boyunca birlik ve beraberlik duygusu içerisinde maddi ve manevi bütün değerleriyle medeniyet tarihine kazandırdığı eskimeyen bir sistemdir.

Bu vesile ile Anadolu’nun manevi mimarlarından Ahi Evran-ı Veli’yi rahmet ve minnetle anıyor, tüm milletimize, atalarının mirasına sahip çıkan bugünün Ahileri esnaf ve sanatkârlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyor, 36’ncı Ahilik Haftanızı kutluyorum."




#Ahilik Haftası
#Ahi Evran-ı Veli
#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat
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