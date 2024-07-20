Bakan Bolat'tan Moody's mesajı: Artan kredi notları doğru yolda ilerlediğimizi tescil ediyor

"Artan kredi notları; yüksek ekonomik büyüme performansı, azalan işsizlik oranı, yükselen döviz rezervleri, artan ihracat, azalan dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı, hızla düşen CDS primi ve benzeri makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler ümit verici olup, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu büyük başarıda emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız, Hazine ve Maliye Bakanı'mız ve tüm bakan arkadaşlarımızı, bürokrat arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."