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Ekonomi

Bakan Bolat'tan Moody's mesajı: Artan kredi notları doğru yolda ilerlediğimizi tescil ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek, makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin ümit verici olduğunu, artan kredi notlarının ülkenin doğru yolda ilerlediğini tescil ettiğini bildirdi.

10:59 - 20/07/2024 Cumartesi
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.


11 yıl aradan sonra ve ilk kez

Hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarıyla alınan tedbirlerin, her alanda olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini belirten Bolat,
"Nitekim dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 11 yıl aradan sonra ve ilk kez 2 basamak birden artırdı, not görünümünü pozitif tuttu"
ifadesini kullandı.

'Olumlu gelişmeler ümit verici'

Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings'in martta, Standard & Poor's'un da mayısta Türkiye'nin kredi notunu artırdığını, not görünümünü pozitife yükselttiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

  • "Artan kredi notları; yüksek ekonomik büyüme performansı, azalan işsizlik oranı, yükselen döviz rezervleri, artan ihracat, azalan dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı, hızla düşen CDS primi ve benzeri makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler ümit verici olup, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu büyük başarıda emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız, Hazine ve Maliye Bakanı'mız ve tüm bakan arkadaşlarımızı, bürokrat arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."


#Ömer Bolat
#MOODY'S
#Kredi Notu
#Ticaret Bakanlığı
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