Bakan Bolat'tan OECD paylaşımı: Görüşmelerin ülkemizin dış ticaretine ve halkımızın refahına doğrudan etki edeceğine yürekten inanıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda (TESK) düzenlenen 'Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Oda Başkanları Bilgilendirme, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Daha zam haberi duyulmadan, gündeme alınmadan fiyatları artıranlar da maalesef oluyor. Ticaret Bakanlığı ve bazı durumlarda diğer bakanlıklardan ekiplerimiz sürekli sahada denetim halindedir. Bu konuda taviz vermeyeceğiz; fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz" dedi.