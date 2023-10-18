Bakan Bolat'tan 'Yıkıcı rekabet' vurgusu: Koronavirüs pazarlama anlayışını da değiştirdi

"1948'den beri ve 1967'den sonra bölgedeki daha da artan huzursuzluk ve çatışmaların son halkasının son 12 gününü yaşıyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 2,5 milyon kişinin açık bir cezaevinde yaşadığı ve son 12 gündür ekmek, su, elektrik, ilaç gıda maddelerinin olmadığı ambargo altındaki o bölgede sivil yerleşim yerlerinde ve masum sivillere yönelik saldırılara karşı çok ciddi üzüntü ve kızgınlık duyarken, bir de hastane bombalanması ve aşağı yukarı 500 kişinin vefat etmesi, binlerce kişinin yaralanması içimizdeki üzüntüyü ve acıyı katbekat artırdı. Bu hunharca saldırıyı yapanları şiddetle kınıyoruz. Adalet önüne çıkarılmaları gerektiğini bir kez daha haykırıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız İsrail'in masum sivillere yönelik bu saldırısının durdurulması noktasında uluslararası temaslarla ve girişimlerle ellerinden geleni yapıyorlar. Uluslararası toplumu Gazze ve Gazze halkına yönelik İsrail saldırılarını durdurması konusunda bir kez daha göreve çağırıyoruz."