Bakan Derya Yanık açıkladı: Çocuklara yönelik yeni proje başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların bakımı, korunması, çocuk işçiliğinin ve erken evliliklerin önüne geçilmesi amacıyla sosyal hizmet modellerinin revize edileceği ve özel izleme sistemlerinin oluşturulacağı yeni bir projenin uygulamaya konulduğunu bildirdi. Sivil toplum örgütleriyle iş birliğinin geliştirileceğini belirten Yanık, çocuk bakım hizmetlerine ulaşılabilirliğin artırılmasının ve bu hizmetlerin ortak bir standarda bağlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak yürütülecek, çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin revize edileceği “Türkiye’de Çocuk Haklarının Desteklenmesi Projesi”nin uygulamaya konulduğunu belirtti.

Projeyle çocuk bakım ve koruma hizmetlerinin geliştirilmesinin, çocuk işçiliğinin ve erken yaşta evliliklerin önlenmesinin, korunmasız durumdaki çocukların saptanması, rehabilitasyonu ve bakımlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Bakan Yanık, sivil toplum örgütleriyle eşgüdümün artırılacağını kaydetti. Bakan Yanık, bu doğrultuda çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik ve çocukların korunması konularında toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini dile getirerek, bilinçlendirmeyi hedefleyen materyaller ve kamu spotları hazırlanacağını anlattı.

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ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ÖNLENMESİ İÇİN ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULACAK

Proje kapsamında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik özel çalışma yürütüleceğini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti: “Çocuklarımızın çocukluklarını yaşlarının gerektirdiği gibi yaşayabilmeleri, eğitim ve oyun haklarından geri kalmamaları için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Çocuk işçiliğinin önlenmesi için Ulusal Çalışma Grubu oluşturulacak. Çocuk işçiliğini izleme konusunda ulusal bir çalıştay planlanacak ve bu konudaki çalışmalardan elde edilecek veriler ışığında yeni bir hizmet modeli geliştirilecek. Çocuk işçiliği ile mücadele eden personelimizi eğitimlerle destekleyeceğiz.”

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ MASAYA YATIRILACAK

Çocuk bakım hizmetlerinin masaya yatırılacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu alanda uluslararası uygulamaların ve standartların inceleneceğini aktardı. Çalışmalar sonucunda çocuk bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik standartlar ve araçlar geliştirileceğini ifade eden Bakan Yanık, çocuk bakım kuruluşlarında istihdamla ilgili kalifikasyon kriterlerinin revize edileceğini ve çocuk koruma ve bakım personeli için çevrimiçi eğitim programları geliştirileceğini anlattı.

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