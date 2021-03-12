Bakan Dönmez açıkladı: Nükleerde ikinci santral için Trakya öne çıkıyor

Türkiye’nin vizyon projelerinden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde üçüncü ünitenin temelinin de atılmasıyla birlikte yeni dönem başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez iseikinci nükleer santral projesinin yerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İKİNCİ ÜS TRAKYA OLACAK

Sinop’ta benzer bir anlaşmayı Japonya ile yaptıklarını ancak ilerleyen süreçte hem maliyetler hem de takvimin beklentilerin üzerinde olmasından kaynaklı o projeyi ilerletemediklerini dile getiren Bakan Dönmez, ''Yani en azından şu anda Japonya’yla yürümüyoruz. Fakat sahaya ilişkin, sahanın hazırlanmasına ilişkin zeminle ilgili, ÇED’le ilgili, diğer hususlarla alakalı biz sahayı hazırlayalım istiyoruz. Çünkü günün sonunda birisiyle yola çıktığınızda bunları yapmak zorundasınız. Hazırlıklı olmamız lazım. Sinop’la ilgili henüz şu anda görüşülen bir ülke de yok. Burada Trakya daha öne çıkıyor. Çin’le görüşmelerimiz var. Yerle ilgili zemin etütleri, çevresel etkiler gibi birçok parametrede şu anda çalışmalar devam ediyor. Bunların sonuçlarına göre kesin yer belirlenecek. Ama neden Trakya derseniz? İstanbul’u da içine alarak söylüyorum, Trakya ülkenin en büyük talep noktası. Bölgesel arz güvenliği açısından böyle bir santrale Trakya’da daha çok ihtiyacımız var. Bazı engellemeler ile mücadele ettik. Bunların bir kısmı çevreci girişimler altında oldu. Ama Türkiye’nin böyle bir nükleer teknolojiye sahip olmasını istemeyen ülkeler de var. Ama hamdolsun, şu anda ilk projemizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra ikinci ve üçüncüyü de yaparız”.

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GÜNDEM Enerji Bakanı Dönmez: Türkiye'nin nükleer teknolojiye erişimi yıllarca engellendi

OYNAT 02:32 Ankara ve İzmir’in tüm elektriğini Akkuyu sağlayacak Türkiye'nin tarihi yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Telekonferans ile katıldığı tören ile atıldı. Santralin ilk ünitesinin 2023'te, diğer 3 ünitenin ise birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Yılda toplam 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu'nun tüm üniteleri devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'u karşılanacak. Santral tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebini, İstanbul'un ise elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayabilecek. BiP'te paylaş

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