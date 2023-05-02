Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımız son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek

Gabar bölgesinde son yılların en büyük keşiflerinden birini yaptıklarını ve bunun müjdesini de bugün Konya'da miting düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını ifade eden Bakan Dönmez, "Bedava doğal gaza ilişkin karar, dün Resmi Gazete'de çıktı. Bu ay gelecek faturalarınızda evet, tüketim değerini göreceksiniz, tüketim bedelini göreceksiniz ama son satırda ödenecek bedeli sıfır olarak göreceksiniz. Bu vatandaşımıza hizmetimizin bir göstergesi olarak algılanmasını arzu ediyoruz. Bugün inşallah Sayın

O da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek. Daha önce terör nedeniyle giremediğimiz alanlarda artık karış karış petrol ve doğal gaz alıyoruz. Türkiye, enerjide dışa bağımlı bir ülke. Kullandığımız enerjinin neredeyse yüzde 70'ini ithal ediyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl, başta petrol ve doğal gaz olmak üzere yaklaşık 95 milyar dolar bir fatura ödedik yurt dışına. Bunun yolu da aramaktan geçiyor. Biliyorsunuz bulanlar ancak arayanlar ama her arayan da bulamıyor. Nasıl bir şey? Şimdi ekibimiz artık bu işe odaklandı. Gece gündüz demeden sahada karış karış, hem karada hem de denizde aramalarını yoğunlaştırdı. Biz önümüzdeki aylarda ve yıllarda da inşallah hem Karadeniz'de hem de karada ilave keşifler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.