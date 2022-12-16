Türkiye enerji arz güvenliğinde tarihi bir adım daha atıyor. Kapasite artışıyla Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi bugün açılacak.

"Denizlerdeki en büyük tesis"

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Denizlerdeki en büyük kapasiteli tesise sahip olacağız. Doğalgaz depolama tesislerinde hazırlıklarımız tam. Yüzde yüz doluluk oranı var." dedi.

Bakan Dönmez Türkiye'de gaz merkezi kurulmasıyla ilgili olarak "Bir dağıtım merkezi planlayacağız, farklı sistemler olabilir. Piyasayı etkileyen unsurları İstanbul'daki toplantıda konuşacağız." açıklamasında bulundu.

Türkmen gazına Türkiye rotası ile ilgili ise "Görüşmelerde çok kısa sürede yol haritasını belirleyeceğiz." dedi.

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EKONOMİ Bakan Dönmez: Denizlerdeki en büyük kapasiteli tesise sahip olacağız