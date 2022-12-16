Ekonomi Bakan Dönmezden Gabardaki tarihi keşif ile ilgili yeni açıklama İlave müjdeler o bölgeden gelebilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den Gabar'daki tarihi keşif ile ilgili yeni açıklama: İlave müjdeler o bölgeden gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün açılacak olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi ile ilgili "Denizlerdeki en büyük kapasiteli tesise sahip olacağız" dedi. Gabar Dağı'nda bulunan petrolle ilgili yeni detayları paylaşan Dönmez "İlave müjdeler o bölgeden gelebilir" ifadelerini kullandı. Dönmez Karadeniz gazı ile ilgili olarak da "Mart ayında Karadeniz gazını sisteme vermeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Dönmezden Gabardaki tarihi keşif ile ilgili yeni açıklama: İlave müjdeler o bölgeden gelebilir
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Türkiye enerji arz güvenliğinde tarihi bir adım daha atıyor. Kapasite artışıyla Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi bugün açılacak.

"Denizlerdeki en büyük tesis"

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Denizlerdeki en büyük kapasiteli tesise sahip olacağız. Doğalgaz depolama tesislerinde hazırlıklarımız tam. Yüzde yüz doluluk oranı var." dedi.

Bakan Dönmez Türkiye'de gaz merkezi kurulmasıyla ilgili olarak "Bir dağıtım merkezi planlayacağız, farklı sistemler olabilir.Piyasayı etkileyen unsurları İstanbul'daki toplantıda konuşacağız." açıklamasında bulundu.

Türkmen gazına Türkiye rotası ile ilgili ise "Görüşmelerde çok kısa sürede yol haritasını belirleyeceğiz." dedi.

"İlave müjdeler o bölgeden gelebilir"

Gabar Dağı'nda bulunan petrolle ilgili de yeni detaylar paylaşan Dönmez, "Son yıllardaki en büyük keşfimizdir. Gabar'da mevcut sahalarda yaptığımız çalışma diğer sahalar için ümit verdi. Beşinci kuyu iki hafta içinde devreye girecek. İlave müjdeler o bölgeden gelebilir" ifadelerini kullandı.

Karadeniz gazı

Karadeniz gazı çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirten Dönmez, "Karadaki çalışmalar yüzde 80'in üzerinde bir ilerleme var. Keşif amaçlı çalışmalarımızda devam ediyor. Mart ayında Karadeniz gazını sisteme vermeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

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