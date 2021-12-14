Ekonomi Bakan Dönmez Devlet 160 milyar TLlik fedakarlık yaptı diyerek duyurdu Enerjideki fiyat artışını vatandaşa yansıtmıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez 'Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı' diyerek duyurdu: Enerjideki fiyat artışını vatandaşa yansıtmıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında, enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyada büyük bir enflasyon sorununun yaşandığını ifade eden Bakan Dönmez, toptan enerji fiyatlarının geçtiğimiz yıla oranla büyük bir artış gösterdiğini vurgulayarak, "Enerji fiyatındaki artışın hepsini tüketiciye yansıtmıyoruz. Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı" dedi. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın 2023 yılında konutlara aktarılacağını belirten Bakan, vatandaşa gelen faturanın 4'te 3'ünü devletin karşıladığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Dönmez Devlet 160 milyar TLlik fedakarlık yaptı diyerek duyurdu: Enerjideki fiyat artışını vatandaşa yansıtmıyoruz
Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyada artan enerji fiyatlarının doğal gaz tedarikinde sıkıntı oluşturmayacağını vurgulayan Bakan Dönmez, "Elimizde doğal gaz var. Teknik olarak bir sorun yok, kontratlarımız var. Her yılın sonunda bir sonraki yılın planlamasını yaparız. Geçtiğimiz yılda bu dönem için planlama yapıldı. 50-51 milyar metreküp bir talep yapıldı. Biz de yaklaşık 10 milyar metreküplük bir ilave oldu." ifadelerini kullandı.

"FATURALARIN DÖRTTE ÜÇÜNÜ DEVLET KARŞILIYOR"

Yaşanan maliyet artışlarının vatandaşa yansıtılmadığını belirten Bakan, maliyetin devlet tarafından karşılandığını belirterek, "Enerji fiyatındaki artışın hepsini tüketiciye yansıtmıyoruz. Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı. Biz bu büyük maliyetin bir kısmını üzerimize aldık. 4'te 3'ü devlet karşılıyor." dedi.

Bakan Dönmez 'Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı' diyerek duyurdu: Enerjideki fiyat artışını vatandaşa yansıtmıyoruz
OYNAT 01:07
Bakan Dönmez 'Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı' diyerek duyurdu: Enerjideki fiyat artışını vatandaşa yansıtmıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında, enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada büyük bir enflasyon sorununun yaşandığını ifade eden Bakan Dönmez, toptan enerji fiyatlarının geçtiğimiz yıla oranla büyük bir artış gösterdiğini vurgulayarak, 'Enerji fiyatındaki artışın hepsini tüketiciye yansıtmıyoruz. Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı' dedi. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın 2023 yılında konutlara aktarılacağını belirten Bakan, vatandaşa gelen faturanın 4'te 3'ünü devletin karşıladığını söyledi.

KARADENİZ GAZI 2023'TE KONUTLARDA

Karadeniz'deki keşfedilen gazın üretime geçeceği tarihi açıklayan Bakan Dönmez, "İlk üretime 2023'te geçeceğiz. Karadeniz'deki gazı, 2023'te ulusal sisteme bağlayacağız. Orada ürettiğimiz gazla da konutlarımızın tükettiği gazı karşılayacağız." diye konuştu.

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"NÜFUSUN YÜZDE 80'İ GAZA ERİŞMİŞ DURUMDA"

Bakan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkanlar ise şöyle:

Geçen yıl petrol varil fiyatı 40-45 dolardı. Doğal gazın bin metreküpü 150 dolarların altına düşmüştü. Kömür fiyatı 40-45 dolar civarındaydı. Neredeyse 2 katı oldu.

Pandemiden çıkışla birlikte bu kapanmalar artık eskisi kadar değil. Biriken bir talep vardı. Sadece sosyal hayatımız etkilenmedi ekonomik hayat da etkilendi. ABD'de son 40 yılın en büyük enflasyon rakamlarını konuşuyoruz. Avrupa'da da aynı durum var.

Biz yeni yıla girmeden evvel bir sonraki yılın planlamasını yaparız. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde planlama yapıldı. Özellikle ikinci yarı yıldan sonra talep patlamasından dolayı 10 milyar metreküplük ilave söz konusu oldu.

Kontratlar kısa dönemli bir yıllık yapılır. Bizim uzun dönemli boru hattından aldığımız kontratlarımız vardı. Biz bu kışa hazırlıklı girmiş olduk.

Biz son 3-4 yıldır giriş kapasitelerinin noktalarını artırdık. Özellikle kış aylarında soğuk geçtiği zaman ısınma amaçlı kullanıyoruz. Giriş kapasitemizi artırmış olduk. Ülkemiz aslında sürekli gelişiyor.

81 ilin tamamı doğal gaz kullanıyor. Nüfusumuzun yüzde 80'i doğal gaza erişmiş durumda yüzde 70'i kullanıyor. Talebi karşılayacak teknik altyapıyı güçlendirmemiz gerekiyor.

Avrupa'daki sıkıntı şu; benim bahsettiğim depoları dolduramadılar ve ilave gaza ihtiyaçları oldu. İlave gaza ihtiyaçları olunca talep de yükselmiş oldu.

Biz bu büyük maliyetin bir kısmını üzerimize aldık. 4'te 3'ü devlet karşılıyor. Size eğer 100 lira fatura geliyorsa 300 lirasını devlet karşılıyor demektir doğal gazda.

Konut da biz sadece yılbaşında yüzde 6 artışlarla gidiyorduk. Haziran'da yüzde 12'lik artış oldu. Hane halkının önceki yıla göre yüzde 18'lik bir artış oldu. Biz bu indirimleri yapmasaydık, hane halkına kabaca 3-4 kat daha yüksek bir fatura gelecekti.

Enerji fiyatındaki artışın hepsini tüketiciye yansıtmıyoruz. Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı. Biz önümüzdeki yıl vatandaşımızı desteklemeye devam edeceğiz. Kademeli tarifeyle ilgili çalışmamız var. Biraz daha verimliliği teşvik eden mekanizma.

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"SURİYE SINIRINDA PETROL KEŞFETTİK"

Karada da arama faaliyetlerimiz devam ediyor. Suriye yakınlarında karada bir petrol keşfimiz oldu. Bu yıl içerisinde yeni keşiflerimiz de oldu. Nusaybin'deki kuyumuz sınırda 3-4 km mesafede.

Özellikle biliyorsunuz sınıra yakın yerlerde mayınlı arazilerimiz var o arazileri temizliyoruz ve yeni sondajlar hazırlıyoruz. Bu kuyu şu anda test aşamasında ağır bir petrol çıktı. Ağır petrol hafif petrolle karıştırılarak işlenebilir hale geliyor. Günlük üretim miktarını ayrıca açıklayacağız. Güneydoğu petrol kaynakları açısında potansiyeli yüksek. Akkuyu'dan ilk elektrik 2023'te. Elektriğin yüzde 10'u Akkuyu'dan gelecek.

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