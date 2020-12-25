Ekonomi Bakan Dönmez duyurdu İlk defa üretimine başlıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez duyurdu: İlk defa üretimine başlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ilk defa lityum üretimini başlatıyoruz." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ilk defa lityum üretimini başlatıyoruz. Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz."

Batarya teknolojisinde ham madde

Bakan Dönmez daha önce yaptığı açıklamada, batarya teknolojisinde önemli bir ham madde olan lityumun pilot üretimi konusunda “Bu sene yapımına başladığımız tesisle ilk defa Türkiye’de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye’nin yaklaşık 1200 ton lityum ithalatı söz konusu. Burada lityumun pilot ölçekte yıllık 10 ton üretim kapasitesi var” dedi.

İlk lityum üretimi bu yıl yapılacak
EKONOMİ
İlk lityum üretimi bu yıl yapılacak

Türkiye bordan lityum üretecek
TEKNOLOJİ
Türkiye bordan lityum üretecek

Yerli otomobilde kullanılacak

Elektrikli otomobillerde kritik teknolojilerden birinin de pil ve yazılım olduğunu ifade eden Dönmez, “Yerli otomobilde de burada üretilen lityumun kullanıldığı bataryaları kullanmış olacağız. Burada cevher üretiyoruz. 12 ton ham maddeyi alıp 3 tonuyla cevher üretiyoruz” demişti.


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