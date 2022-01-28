Ekonomi Bakan Dönmez duyurdu Sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez duyurdu: Sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla son bulacağını açıkladı. Bakan Dönmez ayrıca doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Dönmez duyurdu: Sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurdu.

Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirten Dönmez, "Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de İran'ın arıza gerekçesiyle doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesmesiyle sanayi üretimine enerji kısıtlamasına gidilmişti.

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