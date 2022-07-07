Bakan Dönmez: Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var

Ceyhan’a bağlı Soysalı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ araştırma sahasında çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalardan sonra yüksek kalitede olduğu öğrenilirken, alanda çalışmalar genişletildi.

Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçen hafta kabine toplantısı sonrası petrol müjdesini vererek, “Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır” ifadelerini kullandı.

Petrolün bulunduğu sahada çalışmalar sürerken bölgede 8 yeni kuyunun da açılması kararlaştırıldı. Bu kuyulardan ilkinin de çalışması başladı.

Bakan Dönmez inceleme yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin’deki ‘Abdülhamid Han’ gemisindeki incelemelerin ardından petrol bulunan Ceyhan’ın Soysalı Mahallesine geldi. Bakan Dönmez’e Vali Süleyman Elban, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve yetkililer eşlik etti.

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“Türkiye’nin en sığ kuyusu”

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrolün kalitesinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, “Geçen Eylül 2021’de sondajı tamamlayıp deneme için üretimlerine başlamıştık. Şu anda üzerinde bulunduğumuz Çukurova-1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan kuyu. Çukurova-2 ise 358 metreden. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye’de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu. Sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim” diye konuştu.

“Toplam 10 kuyuya ulaşacağız”

‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ kuyularından günlük ortalama 100-120 varil petrol üretildiğini aktaran Bakan Dönmez, “İnşallah yıl sonuna kadar burada 8 kuyu daha açıp toplam 10 kuyuya ulaşacağız. Bu bölgedeki üretilebilir petrol rezervi de yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Bunun da 1 milyar dolar ekonomik büyüklük ifade ettiğini söyleyebiliriz” dedi.

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Bölgede 4-5 sahanın daha olduğunu ve araştırmaları sürdürdüklerini kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha sonra şunları söyledi:

“Benzer formasyona, potansiyellere sahip 4-5 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine burada olduğu gibi keşif ve keşifte yakalarsa üretim amaçlı kuyularımızı açmış olacağız. Belki buradaki toplam keşif miktarımızı 8-10 kata kadar arttırmış olacağız. Son yıllarda Türkiye Petrolleri olarak hem karada hem de denizde araştırma çalışmalarımıza yoğunluk vermiştik. Biliyorsunuz ilk keşfimizi Karadeniz’de yaptık ve 540 milyar metreküplük doğalgaz bulduk. Orada geceli, gündüzlü bir çalışma var. İnşallah Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında o gazı milletimizle buluşturacağız. Onun yanında karada da keşiflerimiz var. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın, az yada çok demeksizin enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. 4-5 sene önce Türkiye Petrollerinin günlük petrol üretimi 37 bin varil iken bugün itibariyle 60 bin varili geçmiş durumda. Son 4-5 yılda ilave keşiflerle birlikte toplam rezervimize 70 milyon varillik bir miktarı daha eklemiş olduk. Ülkemiz maalesef enerjide dışa bağımlı. Petrolün neredeyse yüzde 92’sini, doğalgazımızın yüzde 99’unu ithal ediyoruz. Bugünlerde kamuoyunun, dünyada herkesin fiyatlardan şikayetçi olduğu bir dönemde bu tip keşifler yüreğimize su serpiyor. Yöre halkı bu keşiften son derece memnun. Belki bu ülke ileride Batman ve Adıyaman’da olduğu gibi üretim merkezi haline dönüşmüş olacak.”

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FOTOĞRAF 13 Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletildi.<br> Başka kuyular da açıldı<br><br>Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar son hızla devam ederken 'Mud-Pit' havuzunun da kurulduğu görüldü.<br> Yabancı araştırmacılar petrol yok diyerek kapattı<br><br>Öte yandan 1960'lı yıllarda yabancı şirketlerin gelip sahada araştırma yaptığı ve 'Burada petrol yok' denilerek kuyularının üzerinin kapatıldığı öğrenildi. 1998 Ceyhan Depremi'nden sonra ise yine sahada araştırma yapıldığı ve bu seferde bin 500 metre derinliğe inildiği yine 'Burada petrol yok' denilerek kuyunun kapatıldığı öne sürüldü. Son 2 yıldır ise bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaptığı aramada bin 350 metrede petrol bulduğu öğrenildi. 'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün 'yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.<br> Köylüler mutlu<br><br>Dron ile görüntülediği alanlarda çalışmanın devam ettiği görülürken doğduğundan bu yana köyde yaşayan 66 yaşındaki İsa Sezgin, “Mısır sulaması yapılırken 1998 yılında suyun içerisinde siyah bir maddenin çıktığı ve bununda mısırı bozduğu görüldü. Bunun üzerine tarla sahibi maddeyi götürüyor ve petrol olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi 2 kuyudan verim alınıyor. Buradan günlük 2-3 tanker petrol gidiyor. Bu memleket için çok olumlu bir şey. Buradan petrolün çıkması faydalı olur\" diye konuştu. \"Mutlaka burada petrol var\"<br><br>Köyde 14 kuyu açılacağını öğrendiğini anlatan Sezgin, “Buraya tırlarla malzeme geliyor. Demek ki büyük bir şeyler var ki geliyor. 1967 yılında ben çocukken buraya yabancılar geldi ve 20-30 metrelik kuyu açıp 'Burada bir şey yok' deyip çekip gittiler. Ancak en sonunda bizim insanımız buldu bu petrolü. Mutlaka burada petrol var. Yabancı burada sana para kazandırmaz. Burada Türkiye'nin kalkınması, para sahiplerinin elini çekmesi demek. Ne zaman sen muhtaç olursun yabancı gelir buraya parasıyla para kazanır. Sende yarı aç, yarı tok kalırsın\" ifadelerini kullandı. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kısa süre önce bir gazeteye \"Adana'daki petrol keşfini yakında ilan edeceğiz\" şeklinde açıklamada bulunmuştu.<br> Ayrıca geçen Nisan ayında TPAO'ya, Adana'da 15 bin 398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Adana'da bulunan petrol köylüleri sevindirdi Adana'nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce 'Petrol yok' diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrole sevinci yaşıyor.

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