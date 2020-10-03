Bakan Dönmez: Kanuni, Fatih'le birlikte 2021'de Karadeniz'de sondaj yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yapılan açıklamada; Bakan Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid döneminde planlanan ve 2016'da yapımına başlanan Filyos Projesi sahasında helikopter ile incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Ağustos'ta Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini kamuoyuna açıkladığını belirterek, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu anımsattı.

O gün, birinci ve ikinci katman dışında aşağıda birkaç katman daha olduğunu, çalışmalar bittikten sonra doğalgaz miktarının duruma göre yukarı yönlü revize edilebileceğini söylediklerini aktaran Bakan Dönmez, "Şu anda üçüncü ve dördüncü katmandaki sondaj çalışmaları tamamlandı, test çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde test çalışmalarını bitireceğiz. Sonra da inşallah sonuçlara göre varsa ilave bir keşif vatandaşımızla paylaşacağız. Biz ümitliyiz, o gün de söyledik, bugün de yine aynı pozisyonumuzu koruyoruz; inşallah yeni müjdeler gelir" dedi.

FOTOĞRAF 13 Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni'nin, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak denizlere açılmasına az bir zaman kaldı. 2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020'de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıkladı. Önceki gün de sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak açıklama yapan Bakan Dönmez, Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni paylaşımında bulundu. Dış gövdesi kırmızı- beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan gemi, 10 Ekim Cumartesi günü Taşucu'da bulunan NATO Limanı'ndan demir alarak İstanbul'a geçecek. Burada da Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi için hazırlanacak. Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor: Kanuni sondaj Karadeniz'e açılmak için hazırlıklarını yaptı Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin, Taşucu'ndan demir alıp, Karadeniz'e açılması için sayılı günler kaldı.

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'KARADENİZ'DE FATİH ARTIK KANUNİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK'

Bakan Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin bu yıl içerisinde filoya dahil edildiğini, Mersin Taşucu'nda yeni operasyonlara hazırlık kapsamında reaktivasyon işlemlerine devam ettiğini belirterek, "İnşallah 10 Ekim'de oradan demir alacak ve Haydarpaşa Limanı'na gelecek. Burada kule söküm işlemleri yapılacak. Boğazda 3 köprümüz var, köprülerin altından geçebilmek için kuleyi sökmemiz gerekiyor. Kasım ayı sonunda Filyos Limanı'na intikal etmiş olacak. Burada tekrar kulenin montajı ve diğer bakımlarının yapılmasını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında da ilk operasyonuna başlayacak. Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak. İnşallah 2023'te Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

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FİLYOS PROJESİ

Bakan Dönmez, Filyos projesinin, Batı Karadeniz bölgesindeki mega lojistik merkezlerinden birisi olarak planlandığını kaydetti. Filyos'un, sadece liman olarak hizmet vermeyeceğini, orta ve yüksek teknolojili üretim yapacak firmalara da olanak sağlayacağını vurgulayan Bakan Dönmez, "Sadece liman hizmetleri değil, yine bu bölgede özel endüstri bölgesi ilan etmek suretiyle orta ve yüksek teknolojili üretimleri yapacak firmalar için de burada geniş bir endüstri bölgesi planlaması yapıldı" dedi.

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'FİLYOS'TAN FATİH SONDAJ GEMİSİNE LOJİSTİK DESTEK'

Bakan Dönmez, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen yetkililerle sahada inceleme yaptıklarını aktararak, "Bildiğiniz gibi 21 Ağustos'ta Fatih Sondaj Gemisi'nin bir keşfi olmuştu. Tabii gemimiz buradan 150-160 kilometre açıkta faaliyetlerine devam ediyor; ama o faaliyetlerini sürdürebilmesi için de önemli desteğe ihtiyacı var. O açıdan kıyı lojistik merkezleri bu operasyonlar için son derece büyük önem arz ediyor. Filyos'un böyle bir imkana bugünlerde kavuşuyor olması, bu hizmetleri daha kolay ve ekonomik yapıyor olmamıza da imkan tanımış oldu. Karadeniz'deki çalışmalara başlama kararı alınca da zaten ekibimiz Filyos'a gelmişti, buradaki çalışmaları yerinde inceledi. 7 Mayıs'ta çalışmalar başladı, 1 Temmuz'da lojistik merkezinin kurulumunu tamamlamış olduk. 15-20 Temmuz gibi de Fatih sondaj gemimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırdığımız noktada ilk sondajına başlamıştı. Şu anda bulunduğumuz yerden oraya her gün Fatih sondaj gemisinin sondajıyla alakalı hizmetlerin lojistik desteğini veriyoruz. Tabii bu tip merkezlerde iş sağlığı ve güvenliği, çevre standartlarına uyum son derece önemli. Burada uluslararası standartlara uygun bir operasyon yapıyoruz" ifadesini kullandı.

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'FİLYOS LİMANI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ'

Bakan Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin gelecek aylarda bölgeye intikal etmesiyle Filyos Limanı'ndaki yoğunluğun daha fazla olacağına işaret ederek, limanla ilgili çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi. Şu anda limanın bir kısmını kullandıklarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın eksikleri tamamlamasıyla diğer hizmetlerin de verilmeye başlanacağını ifade eden Bakan Dönmez, "Limanın bizim açımızdan bir avantajı da şu; derinliği oldukça yüksek, 19 metre ki bizim sondaj gemilerimizin draftı oldukça yüksek, çok büyük gemiler bunlar. Gemilerin bakımı, yeri geldiğinde ikmallerinin yapılması için bu özelliklere sahip bir limanın olması, bizim işlerimizi son derece kolaylaştıracak" diye konuştu.

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'HAKLILIĞIMIZ TESCİL EDİLDİ'

Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilmesine de değinen Bakan Dönmez, hak, hukuk ve adaletten yana olan politikalarını, öteden beri hem sahada hem de masada tüm boyutlarıyla savunduklarını ifade ettiklerini belirtti. Bu tescil işleminin de aslında politikalarına bir yerde güç kattığını vurgulayan Bakan Dönmez, "Haklılığımızı tescil etmiş oldu. İnşallah Akdeniz'de Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi hak, hukuk ve menfaatler çerçevesinde, diyalogdan yana çözüm arayışımızı da devam ettirmek suretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.