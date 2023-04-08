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Ekonomi

Bakan Dönmez: Karadeniz gazı mayıs ayı itibariyle evlerde kullanılabilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazı mayıs ayı itibariyle evlerde kullanılabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Nisan'da açıklayacak, gündemi değiştirecek" ifadelerini kullandı. 710 milyar metreküplük Karadeniz doğal gazının sadece konutlarda kullanıldığında Türkiye’nin ihtiyacını 35 yıl boyunca karşılayacağını belirten Dönmez, gazın piyasa değerinin yaklaşık 500 milyar dolar olduğunu söyledi.

10:28 . 8/04/2023 Cumartesi
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Bakan Dönmez

Bakan Dönmez

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te Türkiye tarihinin en büyük enerji projesi olan Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde;

"Biz ülkede tükettiğimiz doğalgazın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Tükettiğimiz petrol ve petrol ürünlerinin de yüzde 99'u ithal. 95 milyar Dolar civarında para harcadık geçen sene enerjiye. İthalatımız 350 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bunun yüzde 30'unu enerji oluşturuyor.


Sanayide rekabetçiyiz. Daha fark yaratmak için enerji ürünündeki maliyeti düşürmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ne varsa yapan' vizyonu çerçevesinde hareket ettik. TPO şirketler bazında baktığımızda dünyada ilk 5'te filo büyüklüğüyle. Bunun da neticelerini de almaya başladık. Aramak gerekiyor bulmak için.


Pandemide lojistikte bir takım sıkıntılar olmasına rağmen personelimiz fabrikada yatıp kalktı o ürünleri zamanında buraya gönderebilmek için. Bu inşaat pandemi döneminde yapıldı. 51 gemi çalıştı. Bazıları kısa süreli çalıştı. Kıyıdan çok açıktayız. Dünyanın en zor projelerinden birisi. Servis gemilerimiz 8-10 saatte gidiliyor. Helikopterler 40 dakika. Neredeyse Karadeniz'in ortasında. Sondajları yaptığımız bölgede su derinliği 2 bin 200 metre. 3 bin metreye yakın da karada ilerliyoruz.


Biz bu işe başladığımızda Fatih Sondaj gemisi Akdeniz'e operasyon için uğurladığımızda gemide çalışanların sayısı bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadardı. Ama bugün 4 tane sondaj gemisinde yüzde 65-70'lik kısmı Türk personelinde oluşuyor. Beyin göçünü tersine çevirdik. 100 civarında mühendis kazandırdık. Ambargolarla karşı karşıya kalmıştık. Bu nedenle yabancı uyruklu bazı kişiler Türk vatandaşı oldu.


20 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gazı bu tesise getireceğiz ve bazı kontroller yapacağız. Mayıs ayı itibariyle de ocaklarda kullanılmaya başlanacak. BOTAŞ üzerinden dağıtılacak. Maliyet kontrolleri yapıyoruz. Doğalgazın üretim maliyeti ithala göre daha iyi olacak. Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olur. Hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak.


Gaz keşfi 710 milyar metreküpe ulaştı

Buradaki keşfimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. 35 yıl süreyle tüm konutların doğal gazını karşılayacak bir büyüklükteki gaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Nisan tarihinde açılışı yapacak, gündemi değiştirecek bir müjde verecek.




#Doğal gaz
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Fatih Dönmez
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