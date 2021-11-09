Ekonomi Bakan Dönmez Karadenizdeki keşiflerle ilgili güzel haberi duyurdu Yeni müjdeler için gün sayıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez Karadeniz'deki keşiflerle ilgili güzel haberi duyurdu: Yeni müjdeler için gün sayıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz" dedi.

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Bakan Dönmez Karadenizdeki keşiflerle ilgili güzel haberi duyurdu: Yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Yeni Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santralleri Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Fatih Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiden nükleer enerjiye, enerji verimliliğinden madenciliğe kadar her alanda büyük bir başarı hikayesi yazdığını söyledi.

Dönmez, Türkiye'nin kurulu gücünün birkaç ay içinde 100 bin megavata ulaşacağına dikkat çekerek, "Türkiye’nin 81 il merkezinde bugün doğal gaz kullanılıyor. Karadeniz’deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz" sözlerini kullandı.

"Vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız"

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeliyle teknoloji geliştirme odaklı yenilenebilir enerji politikası izlendiğini vurgulayan Dönmez, 2021 içinde bugüne kadar devreye alınan 3 bin 144 megavatlık kurulu gücün yüzde 97,5'ini yenilenebilir kaynakların oluşturduğunun altını çizdi.

Dönmez, bugün EPDK binasının açılışının yanı sıra 607 megavat kapasiteli 3 yeni yenilenebilir enerji tesisinin devreye alındığını anlatarak, "Adıyaman, Bingöl ve Balıkesir’de biri güneş enerjisi, biri biyokütle diğeri de hibrit olmak 3 yeni tesisle daha yenilenebilir enerjide her zaman ifade ettiğimiz 'Daha Fazla Yerli, Daha Fazla Yenilenebilir' anlayışımıza bir tuğla daha ekliyoruz. Bir yandan Türkiye’nin enerjisini her geçen gün yükseltirken, diğer yandan da vatandaşlarımızı artan küresel enerji fiyatlarından korumak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Bugüne kadar vatandaşa 127 milyar liralık enerji desteği vererek faturalardaki yükü bir nebze azalttıklarını ifade eden Dönmez, "Önümüzdeki dönemde faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız" dedi.

Dönmez, sektöre emek verenlerin Enerji Çalışanları Haftasını kutlayarak sözlerine son verdi.

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