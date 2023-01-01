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Ekonomi
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Kısa süre içinde Türkiye karasularında olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Saros FSRU'da faaliyet gösterecek geminin kısa süre içinde Türkiye karasularında olacağını söyledi.
14:26 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Fatih Dönmez

Fatih Dönmez

Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları şöyle:

2053 net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde hazırladığımız Türkiye Ulusal Enerji Planımız hem ekonomik büyümeye destek sağlayacak, hem de yeşil enerji dönüşümümüzü bir üst merhaleye taşıyacak. 2020 yılında 147,2 milyon ton eş değer petrol olan enerji tüketimimiz, Türkiye’nin büyüme hedefleri doğrultusunda 2035 yılında 205,3 milyon ton eş değer petrole ulaşacak

Nükleer ile ilgili önemli bir hususu daha paylaşmak istiyorum. Konvansiyonel nükleer santrallerin yanı sıra SMR adıyla bilinen küçük ve orta ölçekli modüler reaktörler de artık gündemimizde. İnşallah inşası süren ve planladığımız nükleer santrallerimizin yanı sıra SMR’ları da enerji portföyümüze ekleyeceğiz.

(Saros FSRU projesi) Gemimiz de yolda inşallah çok kısa süre içinde karasularımızda olacak.





#Fatih Dönmez
#Saros FSRU
#SMR
1 saat önce
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Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Kısa süre içinde Türkiye karasularında olacak
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