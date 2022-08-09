Ekonomi Bakan Dönmez Ne haklarımızdan ne Mavi Vatanın bir karışından vazgeçeriz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Ne haklarımızdan ne Mavi Vatan'ın bir karışından vazgeçeriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ne haklarımızdan ne Mavi Vatan'ın bir karışından vazgeçeriz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Dönmez: Ne haklarımızdan ne Mavi Vatanın bir karışından vazgeçeriz
Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'nde konuştu.

Dönmez, "Ne haklarımızdan ne Mavi Vatan'ın bir karışından vazgeçeriz" ifadelerini kullandı.


Erdoğan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ni havadan inceledi
EKONOMİ
Erdoğan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ni havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu
FOTOĞRAF 7
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Adana'dan Mersin'in Taşucu Limanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin havadan incelenmesinin ardından sonra geminin üzerindeki piste indi.<br>
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Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.<br>
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Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.<br>
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Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.<br>
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni havadan inceledi.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni havadan inceledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu.
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