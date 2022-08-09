Bakan Dönmez: Ne haklarımızdan ne Mavi Vatan'ın bir karışından vazgeçeriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'nde konuştu.Dönmez, 'Ne haklarımızdan ne Mavi Vatan'ın bir karışından vazgeçeriz' ifadelerini kullandı.#CANLI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/xG5BOtggJs— Yeni Şafak (@yenisafak) August 9, 2022 EKONOMİ Erdoğan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ni havadan inceledi FOTOĞRAF 7 Adana'dan Mersin'in Taşucu Limanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin havadan incelenmesinin ardından sonra geminin üzerindeki piste indi.<br> Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.<br> Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.<br> Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.<br> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni havadan inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni havadan inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2067646'); PID2.render('pid#comment-count-2067646'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder