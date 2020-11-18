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Ekonomi Bakan Dönmez Tuna-1 keşfi sonrası pek çok ülke arama ve sondaj yapmamızı istedi ama önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik

Bakan Dönmez: Tuna-1 keşfi sonrası pek çok ülke arama ve sondaj yapmamızı istedi ama önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tuna-1 keşfi sonrası pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi. Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Fatih Dönmez
Bakan Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek" dedi.

Bakan Dönmez, "Tuna-1 keşfi sonrası pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi. Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik. Artık yerli derin deniz sondaj ekibimiz ve becerilerimizle küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

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