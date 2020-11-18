Bakan Dönmez: Önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik Bakan Dönmez: Tuna-1 keşfi sonrası pek çok ülke arama ve sondaj yapmamızı istedi ama önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tuna-1 keşfi sonrası pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi. Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik" dedi.

Haber Merkezi 18 Kasım 2020, 13:33 Son Güncelleme: 18 Kasım 2020, 13:40 DHA