Ekonomi Bakan Dönmez Sakarya gaz sahası dünyanın en hızlısı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Sakarya gaz sahası dünyanın en hızlısı olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Artık 2023 yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz" dedi. Dönmez, "Faz 1'de 10 kuyudan 9'unun sondajını tamamladık. Sakarya gaz sahasının arı gibi çalışan ekibi İnşallah keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Dönmez: Sakarya gaz sahası dünyanın en hızlısı olacak
Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın vizyon ve liderliğinde mühendislerimizin karar ve çalışma aşamasında artık başrolde olduğu bir çalışma düzeni içerisindeyiz. Nice sınamalardan geçtik. Hiçbirine aldırmadık. Çünkü biliyorduk ki bu yol Türkiye'nin enerjide, ekonomide tam bağımsız Türkiye'nin yoluydu. Ve artık 2023 yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz" dedi.

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Dönmez, "Faz 1'de 10 kuyudan 9'unun sondajını tamamladık. Sakarya gaz sahasının arı gibi çalışan ekibi İnşaallah keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak" diye konuştu.

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