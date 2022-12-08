Bakan Dönmez: Sakarya gaz sahası dünyanın en hızlısı olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın vizyon ve liderliğinde mühendislerimizin karar ve çalışma aşamasında artık başrolde olduğu bir çalışma düzeni içerisindeyiz. Nice sınamalardan geçtik. Hiçbirine aldırmadık. Çünkü biliyorduk ki bu yol Türkiye'nin enerjide, ekonomide tam bağımsız Türkiye'nin yoluydu. Ve artık 2023 yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz" dedi.

EKONOMİ Bakan Dönmez'den yeni doğal gaz müjdesi: İlk veriler pozitif

Dönmez, "Faz 1'de 10 kuyudan 9'unun sondajını tamamladık. Sakarya gaz sahasının arı gibi çalışan ekibi İnşaallah keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak" diye konuştu.