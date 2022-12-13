Ekonomi Bakan Dönmez Saros Körfezindeki FSRU ocak ayında devreye girecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Saros Körfezi'ndeki FSRU ocak ayında devreye girecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Dönmez, Saros Körfezi'ndeki FSRU'nun Ocak ayında devreye alınacağını bildirdi. Dönmez, doğal gaz kullanımının bu yıl yüzde 10-12 oranında daha az olacağını sözlerine ekledi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Dönmez: Saros Körfezindeki FSRU ocak ayında devreye girecek
Bakan Dönmez

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, Türk Akım'da tam kapasiteye yakın çalışıldığını, kontrat kapasitesi ile boru kapasitesi arasında çok fark olmadığını söyledi.

Dönmez, doğal gaz depolarının sürekli kullanılacağı düşüncesinin yanlış olduğuna dikkati çekerek, "Depolar boru gazının karşılayamadığı ihtiyacı karşılamak için oluşturuldu. Kaynaklardan birinde sorun olabilir, geçen sene olduğu gibi. Onları dikkate aldığımızda depolar kritik." ifadelerini kullandı.

"SAROS FSRU'YU OCAKTA DEVREYE ALACAĞIZ"

Saros Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'nin (FSRU) ocakta devreye alınacağını aktaran Dönmez, Umman ile LNG alımı konusunda da müzakerelerin devam ettiğini ve olumlu olduğunu kaydetti.

Dönmez, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının bu yıl daha yüksek olduğunu belirterek, "Hem mevsimsel koşullar var hem de elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı bu yıl daha iyi. Geçen yıl kurak geçmişti. Onu mecburen gazla telafi ettik. Bu yıl doğal gaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur." değerlendirmesinde bulundu.

"YÜZDE 10-12 AZ OLACAK"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin geçen yıl doğal gaz tüketimi 59,8 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

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