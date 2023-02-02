Bakan Dönmez yeni müjde: Petrol açısından ümitli olduğumuz Rize açıkları var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 17 nadir toprak elementinin en az 7-8'ini keşfettik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir, Beylikova'da 17 nadir toprak elementinin en az 7-8’ini keşfettiklerine dikkati çekerek, "Yine şubat ayının sonunda bu cevherleri işleyecek pilot tesisimizin açılışını yapacağız inşallah. Buradan elde edeceğimiz parametrelerle de tam kapasiteyle yılda 570 bin ton nadir toprak elementi işleyeceğimiz tesisimizin temelini atacağız." bilgisini paylaştı.