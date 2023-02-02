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Ekonomi

Bakan Dönmez yeni müjde: Petrol açısından ümitli olduğumuz Rize açıkları var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'ndan yeni müjde gelebilir. Komşu sahalarda keşif çalışmaları devam edecek. Ordu açıklarına kayabiliriz. Petrol açısından ümitli olduğumuz Rize açıkları var" dedi.

17:00 . 2/02/2023 Perşembe
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Fatih Dönmez

Fatih Dönmez

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgaza ilişkin olarak çalışmalar son hızla devam ederken, yeni müjdeli haberleri duyurdu.


CNN Türk televizyonunda konuşan Bakan Dönmez,
"Sakarya Gaz Sahası'ndan yeni müjde gelebilir. Tuna 1 ve Amasra 1 kuyusunu açıklamıştık. Çaycuma 1 kuyusuyla birlikte yeni keşif açıklamıştık. Komşu sahalarda keşif çalışmaları devam edecek. Ordu açıklarına kayabiliriz. Petrol açısından ümitli olduğumuz Rize açıkları var. Sakarya Gaz Sahası'ndaki sahanın üretime hazırlanması için çalışmaları sürdürüyoruz, mart sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Gemilerimiz boşa çıktıkça yeni alanlara göndereceğiz"
ifadelerini kullandı.



#Fatih Dönmez
#Doğalgaz
#Petrol
1 saat önce
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Bakan Dönmez yeni müjde: Petrol açısından ümitli olduğumuz Rize açıkları var
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