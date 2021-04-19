Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Türkiye yenilenebilir enerjide atağa kalktı Yüzde 100ü zorluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerji oranı yüzde 100'ü zorluyor

Türkiye yenilenebilir enerjide atağa kalktı: Yüzde 100'ü zorluyor

Türkiye'nin yenilenebilir enerji tarafında yaptığı yatırımlar meyvelerini ermeye başladı. Yenilenebilir enerjide kurulu güç toplamı 62 bin 125 MW'a ulaşırken, konuyla ilgili konuşan Bakan Dönmez ise her geçen gün artan kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji oranının yüzde 100'ü zorladığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerji oranı yüzde 100ü zorluyor
Foto/arşiv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu güç toplamının 62 bin 125 MW'a ulaştığını belirterek, "Yenilenebilir enerji oranı yüzde 100’ü zorluyor" dedi.

Bakan Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "2020'de yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla Avrupa'da 5'inci ve dünyada 12'inci sıraya yükselen Türkiye, 2021'de de enerji yatırımlarını tam gaz sürdürüyor. Yenilenebilir enerji atağı 2021'de de sürüyor. Türkiye'nin 2021 Mart sonu elektrik kurulu gücü 97 bin 70 MW'a ulaştı.

Bu gücün 50 bin 790 MW'ı yani yüzde 52,32 yenilenebilir kaynakardan oluştu. Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kurulu güç toplamı ise 62 bin 125 MW'a ulaşarak toplam kurulu gücün yüzde 64'ünü oluşturdu.

Her geçen gün artan kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji oranı yüzde 100'ü zorluyor. İlk üç ayda devreye giren kurulu gücümüzün yüzde 97,9'u yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu" ifadelerini kullandı.

Aydem Yenilenebilir Enerji borsaya açılıyor: Halka arz 'enerjisi'
EKONOMİ
Aydem Yenilenebilir Enerji borsaya açılıyor: Halka arz 'enerjisi'

Bakan Dönmez açıkladı: Yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı
EKONOMİ
Bakan Dönmez açıkladı: Yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı
Abone Ol Google News
Tuvalet kağıdından maskeli

Tuvalet kağıdından maskeli

Polisin kahvehaneye yaptığı baskında böyle yakalandı.
Kılıçdaroğlu eleştirmişti

Kılıçdaroğlu eleştirmişti

​CHP'li Şişli Belediyesi patates soğan dağıttı.
UEFAya darbe

​Avrupa'nın dev kulüpler kendi liglerini kurma kararı aldı.
Çamur yağabilir

Çamur yağabilir

Meteoroloji hava raporunu paylaşıp uyardı.
Hepsi yola savruldu

Hepsi yola savruldu

​İzmir'de TIR park halindeki beton mikserine çarptı.
Gece çamur yağdı

Gece çamur yağdı

​Vatandaş neye uğradığına şaşırırken soluğu oto yıkamacıda aldı.

Sokak ortasında pompalı dehşeti

Sokak ortasında pompalı dehşeti

​Annesinin eski eşini öldürdü, o anlar güvenlik kamerasında.

Yüzde 100'ü zorluyor

Yüzde 100'ü zorluyor

​Türkiye yenilenebilir enerjide atağa kalktı.
Özlem bitiyor

Özlem bitiyor

​Taksim Camisi'nde son rötuşlar yapılıyor.
Karlov'da asıl<br>hedef darbeydi

Karlov'da asıl
hedef darbeydi

MİT TIR'ları kumpası ve 15 Temmuz aynı amaca hizmet ediyordu.
Utanç tablosu

Utanç tablosu

​Avrupa'da 18 bin mülteci çocuk kayıp.
Bu yıl hepsi bitecek

Bu yıl hepsi bitecek

​Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'da son durumu anlattı.
Afganistan diplomasisi

Afganistan diplomasisi

​Kırk iki yıllık savaşı bitirme umudu.
İsrail endişeli

İsrail endişeli

​ABD İran'la nükleer anlaşmaya geri dönebilir.
Liderle aradaki fark iki oldu

Liderle aradaki fark iki oldu

Fenerbahçe, BAY geçeceği haftada kritik virajı döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.