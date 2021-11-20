Ekonomi Bakan Dönmezden doğal gaz paylaşımı 650 bin metreküpe yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den doğal gaz paylaşımı: 650 bin metreküpe yükseldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkali-2 kuyusuna ilişkin olarak önemli açıklamada bulundu. Bakan Dönmez "Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Dönmezden doğal gaz paylaşımı: 650 bin metreküpe yükseldi
Bakan Dönmez'den doğal gaz paylaşımı.

Türkiye'nin denizlerdeki petrol ve Doğal Gaz aramaları son sürat devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez son gelişmelere ilişkin olarak önemli bir tweet paylaştı.

Bakan Dönmez yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:" 28 Temmuz 2021, Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 & Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı.20 Kasım 2021, Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz."

Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Günlük 650 bin m3
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Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Günlük 650 bin m3
Türkiye'nin denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramaları son sürat devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez son gelişmelere ilişkin olarak heyecanlandıran bir tweet paylaştı.

Bakan Dönmez 'Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz.' dedi.

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