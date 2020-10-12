Bakan Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı, varsa mutlaka bulacağız

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan hareket etti.

Varsa, mutlaka bulacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız."

#OruçReis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı.



Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı.



Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz.



Varsa, mutlaka bulacağız. 🚢 pic.twitter.com/Lfb1YcxGsK — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 12, 2020

EKONOMİ Oruç Reis, yeni NAVTEX ilanının ardından Antalya Limanı'ndan ayrıldı

OYNAT 00:56 Antalya'da bakıma alınan Oruç Reis tel örgülerin ardından görüntülendi Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, aylık ikmal ve bakımı için Antalya Limanı'na yanaştı. Tel örgülerin ardından görülen Oruç Reis, büyük ilgi görüyor. BiP'te paylaş

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