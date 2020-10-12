Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Dönmez Oruç Reis, Akdenizin röntgenini çekmek için demir aldı, varsa mutlaka bulacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den Oruç Reis açıklaması

Bakan Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı, varsa mutlaka bulacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Varsa, mutlaka bulacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Fatih Dönmez
Bakan Fatih Dönmez

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan hareket etti.

Varsa, mutlaka bulacağız


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız."

Oruç Reis, yeni NAVTEX ilanının ardından Antalya Limanı'ndan ayrıldı
EKONOMİ
Oruç Reis, yeni NAVTEX ilanının ardından Antalya Limanı'ndan ayrıldı

Antalya'da bakıma alınan Oruç Reis tel örgülerin ardından görüntülendi
OYNAT 00:56
Antalya'da bakıma alınan Oruç Reis tel örgülerin ardından görüntülendi
Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, aylık ikmal ve bakımı için Antalya Limanı'na yanaştı. Tel örgülerin ardından görülen Oruç Reis, büyük ilgi görüyor.


Abone Ol Google News
Lebron: Yüzüklerin Efendisi

Lebron: Yüzüklerin Efendisi

Babasız büyüyen Lebron'un 16 yaşından bugünkü şampiyonluk hikayesi.
Elinde kemane dilinde türkü

Elinde kemane dilinde türkü

​Sesiyle gönülleri fetheden Eren, müzik için köy köy geziyor.
PKK diyemediler: BBC Türkçe ve DW yangınların failini görmezden geldi

Komutan<br>öldürüldü askerler kaçtı

Komutan
öldürüldü askerler kaçtı

​Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ağır darbe.
Yüz yüze eğitim başladı

Yüz yüze eğitim başladı

​Yüzbinlerce öğrenci için ilk zil bu sabah çaldı.
Altı kez sallandı!

Altı kez sallandı!

​Ege Denizi'nde peş peşe korkutan depremler.
Rumlar<br>sınıra saldırdı

Rumlar
sınıra saldırdı

​Olayı duyan Türk halkı bölgeye akın etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.