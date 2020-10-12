Bakan Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı, varsa mutlaka bulacağız

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan hareket etti.
Varsa, mutlaka bulacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız."
#OruçReis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı.
Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı.
Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz.
Varsa, mutlaka bulacağız. 🚢 pic.twitter.com/Lfb1YcxGsK
#OruçReis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı.