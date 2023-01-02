Ekonomi Bakan Dönmezden TVNET canlı yayınında önemli açıklamalar Yarın Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den TVNET canlı yayınında önemli açıklamalar: Yarın Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TVNET'te Net Bakış programında Serhat İbrahimoğlu moderatörlüğünde soruları yanıtladı. Bakan Dönmez, Türkiye'nin Bulgaristan'a doğal gaz satacağını söyledi. Dönmez, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki anlaşmanın yarın imzalanacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Dönmezden TVNET canlı yayınında önemli açıklamalar: Yarın Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacak
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TVNET'teki Net Bakış programında Serhat İbrahimoğlu moderatörlüğünde Mete Yarar ve Nedim Şener'in sorularını yanıtladı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Pandemi sonrası enerjiye ciddi talep artışı oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ve karşılıklı ambargolar ile kriz yönetilemez hale geldi.

"HEM MİLLETİMİZ HEM DEVLETİMİZ KAZANACAK"

Enerjide geldiğimiz seviye sevindirici ve iftihar edici. Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Çıkartacağımız gaz evlerin ihtiyacını ve son keşif ile daha fazlasını karşılayacak. Avantajları vatandaşımız lehine kullanacağız.

Savaş bitmeden radikal bir fiyat düşüşü beklemek doğru değil. Enerji krizinin aşılmasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

İstisnasız bütün hanelerde doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor, yüzde 25'ini vatandaşa yansıtıyoruz. Kararlıyız, 2023'te de sübvansiyon oranları ile devam edeceğiz.

Türk Akımı'ndan yıllık 15 milyar metreküp kadar gaz alabiliyoruz.

Çimento dökülmüş sahalarda petrol keşfi yakaladık. Karadeniz'de yeni keşifler olacak.

GABAR'DA PETROL KEŞFİ

Son yıllarda yapılan en büyük keşif. Net üretilebilir günlük rezerv 7 bin 750 varil. Fiyat olarak karşılığı 12 milyar dolar.

BULGARİSTAN İLE TARİHİ ANLAŞMA

Yarın Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacak.

"ZAMSIZ BİR KIŞ MÜMKÜN"

Bu kış enerji fiyatlarında herhangi bir artış öngörmüyoruz.

OYNAT 03:25
"Hem milletimiz hem devletimiz kazanacak"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TVNET'te Net Bakış programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez 'Enerjide geldiğimiz seviye sevindirici ve iftihar edici. Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak' ifadelerini kullandı.


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​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar.

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