Ekonomi Bakan Elvan Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Elvan: Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık

Bakan Elvan: Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonra da esnafımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Lütfi Elvan
Bakan Lütfi Elvan

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz" dedi.

Bakan Elvan, "Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonra da esnafımızı yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

Elvan, "TESK yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda esnafımızın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldık. Sn. Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar" ifadelerini kullandı.

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Bakan Elvan, bugün ayrıca Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetimi ile de görüştü.

Elvan, "(TİSK heyetiyle) Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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