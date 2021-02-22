Bakan Elvan: Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu.

Gıdadan hijyene, otomotivden makineye imalat sanayimizin neredeyse her alanında çarklar dönmeye devam etti.

Üretimimiz emekçilerimizin özverisi sayesinde hızını kaybetmedi.

İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını Türk-İş Yönetimi ile birlikte ele aldık.

Sayın Ergün Atalay ve beraberindeki heyete yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm emekçi kardeşlerime selam ve saygılarımızı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

1. Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu.



Gıdadan hijyene, otomotivden makineye imalat sanayimizin neredeyse her alanında çarklar dönmeye devam etti.



Üretimimiz emekçilerimizin özverisi sayesinde hızını kaybetmedi. pic.twitter.com/afjLJtOVVR REKLAM February 22, 2021