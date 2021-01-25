Bakan Elvan: Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergileri ertelendi.
Mükellefler mücbir sebep kapsamına alındı
Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükellefler, 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına alındı.
Ödeme süreleri uzatıldı
Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar uzatıldı.