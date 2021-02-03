Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması: Hedefe ulaşmak için asla taviz vermeyeceğiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 2,66 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 yükseldi.

"Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan açıklanan rakamların beklentilerinin altında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor.



Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.



Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz.



Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil. REKLAM February 3, 2021

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