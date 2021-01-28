TCMB Başkanı Ağbal enflasyon tahminini açıkladı

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Adalet Bakanı Gül'den WhatsApp güncellemesine tepki: Çifte standarttır

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın 2021 itibarıyla yeni kullanıcı sözleşmesini uygulamaya sokacak olması ve Türkiye'deki abonelerinin kullanabilmesi için 8 Şubat'a kadar kabul etme şartı koşması büyük tepki toplamıştı. Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamamasına bir tepki de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Gül, yaptığı açıklamada, "Son günlerde bir sosyal iletişim platformunun uygulamanın devamı için kişisel verileri kullanma, başka platforma aktarmaya rıza şartını getirdiğini görmekteyiz. Ancak Avrupa Birliği ülkelerine çifte tercih sunulması, farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır" ifadelerini kullandı.