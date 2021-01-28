Ekonomi TCMB Başkanı Ağbal enflasyon tahminini açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB Başkanı Ağbal enflasyon tahminini açıkladı

TCMB Başkanı Ağbal: "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen enflasyon tahminlerini korumuş olduk" dedi.

Haber Merkezi AA
TCMB Başkanı Naci Ağbal açıklama yaptı.
TCMB Başkanı Naci Ağbal açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

TCMB Başkanı Ağbal, "Döviz kurlarında son aylardaki düşüş, enflasyon üzerindeki kur kaynaklı etkilerin azalacağını göstermektedir." dedi.

Ağbal, şunları kaydetti:

  • "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen enflasyon tahminlerini korumuş olduk. 2022 yılında enflasyonun yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz."

TCMB Başkanı Ağbal, "(Enflasyon) Yüzde 5 hedefine varmak amacıyla Para Politikası Kurulu, elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." diye konuştu.

Ağbal, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırmanın kararlılıkla yapılacağını belirtti.

TCMB Başkanı Ağbal, "Paylaştığımız tahmin patikası içinde yüzde 5 hedefine 2023 sonunda ancak ulaşabiliyoruz. Bu hedefe varmak amacıyla 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı şekilde uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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