Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı Gıdada fahiş fiyata karşı yeni sistem
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Gıdada fahiş fiyata karşı yeni sistem

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentilerinin ele alındığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Gıda Komitesi, fahiş fiyata karşı veri tabanlı çalışmalarını sürdürecek.
Gıda Komitesi, fahiş fiyata karşı veri tabanlı çalışmalarını sürdürecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşam toplanan Gıda Komitesi'nin çalışmaları hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in katılımıyla topalandığı belirtildi

Toplantıda Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın süresinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentilerinin değerlendirildiği açıklandı.

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Gıda Komitesi'nin basın açıklamasında, "Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alınmıştır" denildi.

  • Açıklamada, "Komite'nin; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda; tarımsla ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunulmuş ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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"ERKEN UYARI SİSTEMİ" İLK KEZ 2016 YILINDA DİLE GETİRİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Ekim 2016 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de erken uyarı sistemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

O dönemde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin sekreterya görevinin Merkez Bankasına verildiğini hatırlatan Mehmet Şimşek, "Banka çok güçlü bir ekiple gıda fiyatlarında hangi ürünlerde arz fazlası veya açığı oluşabilir, önceden yapacağı çalışmalarla nerede bir takım tıkanmalar var, bizi uyaracak. Erken uyarı sistemi ve uyarıya yönelik olarak hızlı tedbir alma yöntemiyle çalışacağız" açıklamasında bulunmuştu.

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