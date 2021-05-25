Bakan Elvan'dan vatandaşlara kripto uyarısı: Yönetemeyeceğiniz riski almayın

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Elvan, Türkiye’nin yıl sonu cari açık beklentisinin 22-25 milyar dolar arasında olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde verilen destek tutarının milli gelire oranının krediler hariç yüzde 3’ü aşacağını ifade eden Bakan Elvan, bankacılık sektörüyle ilgili olarak da bilişim, savunma ve enerji alanlarında kredi tahsis süreçlerinin değişeceğini belirtti.

"İlk kez Türkiye olarak 200 milyar dolar ihracata ulaşacağımızı öngörüyoruz"

Turizm ile ilgili hedeflerin gerçekleşmemesi durumunda bunun cari açığı nasıl etkileyeceğini değerlendiren Bakan Elvan, “Ödemeler dengesi tarafında bir sorun görmüyoruz. Aşılama sürecinin önümüzdeki ay hızlanmasıyla birlikte turizmde de bir canlanma bekliyoruz. İlk kez Türkiye olarak 200 milyar dolar ihracata ulaşacağımızı öngörüyoruz. Yıl sonu için 22 milyar dolar ile 25 milyar dolar arasında bir cari açık bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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“9 milyon 546 bin kişiye 55 milyar TL tutarında destek sağlandı”

Pandemi sürecinde artan işsizlik baskısı ve buna karşı atılacak adımları da değerlendiren Bakan Elvan, “Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği kapsamında toplam 9 milyon 546 bin kişiye 55 milyar TL tutarında destek sağlandı. Haziran sonu itibarıyla bu rakam 67,5 milyar TL’ye ulaşacak. İstihdamı iyileştirmeye yönelik adımlar 5 başlıkta atılacak” diye konuştu.

Bakan Elvan, istihdam teşviklerinin revize edileceğini, ek istihdama finansman desteği verileceğini, istihdam taahhüdünü yerine getiren firmaya her bir istihdam için 1 yıllık SGK ve İşsizlik Sigortası primlerinin kredi faiz bakiyesinden düşüleceğini belirtti.

“İşsizlik Sigortası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destek Fonu’ndan toplam 136 milyar TL harcadık”

Bakan Elvan sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi sürecinin merkezi yönetim bütçesine bugüne kadar getirdiği yük yaklaşık 79 milyar TL. Bu rakamın yıl sonunda 109 milyar TL’ye ulaşabilir. Merkezi Yönetim Bütçesi, İşsizlik Sigortası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destek Fonu’ndan toplam 136 milyar TL harcadık. Yıl sonuna kadar da bu tutar 182,7 milyar TL’ye ulaşmış olacak. Bahsettiğim bu tutarın milli gelirin yüzde 3’ünü aşmasını bekliyoruz. 315 milyar TL’ye ulaşan kredi paketleriyle sağlanan destek de milli gelirin yüzde 6’sına ulaştı”.

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Nefes kredisiyle ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısında sözünü ettiği nefes kredisi ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini, detayların bu hafta açıklanacağına işaret eden Elvan, “Kullandırılacak kredinin öncekilerden farkı, sadece ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alması olacak. Alınan kredinin doğrudan firmanın ihtiyaçları için kullanılmasını temin edecek bir takım düzenlemelerimiz olacak” dedi.

EKONOMİ İş dünyası nefes kredisi bekliyor





Kripto vergilendirmesi

Kendi bakanlığının koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü belirten Elvan, farklı ülke uygulamalarının da incelendiğini anlattı.

Elvan, “Üzerinde çalıştığımız alanlar ise; kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor” değerlendirmesini yaptı.

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EKONOMİ Kripto para sessizliği

Çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını duyuran Elvan, “Ancak ben şunu söylemek de istiyorum; vatandaşlar, tasarruflarını değerlendirirken, yönetemeyecekleri riskleri almamalı” dedi.