Bakan Ersoy: Birkaç hafta içinde trafiğin bütün ülkelerle açılacağını düşünüyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da Güvenli Turizm Sertifikası Programı kapsamında 51 ülkenin büyükelçisi ve özellikle Avrupa'dan uluslararası basın temsilcilerinin katıldığı tanıtım programı kapsamında ve uluslararası turizm hareketliliğiyle ilgili genel değerlendirmede bulundu. Uluslararası hava trafiğini tekrar başlatabilmek açısından bir program dahilinde aşamalı faaliyetler gerçekleştirildiğini belirten Bakan Ersoy, “Bunlardan sonuncusu da yoğun olarak turist trafiği sağlayan ülkelerin büyükelçileriyle Türkiye'nin 1 Haziran itibarıyla hayata geçirdiği Sağlıklı Turizm Sertifikası'nın tanıtımı için Antalya daveti oldu. Bu bağlamda hem sertifikasyonun uygulamalarını yerinde deneyimleme şansına sahip oldular hem de önlemlerin gerçekten ne kadar düzenli şekilde çalıştığını görme fırsatı buldular" dedi.

Konuştuğu büyükelçilerin çoğunlukla beklentilerin çok üzerinde sertifikasyon programıyla karşılaştıklarını anlatan Bakan Ersoy, “Özellikle yabancı basın mensupları da kendi ülkeleriyle de bu sertifikasyon programının detaylarının paylaşılmasını, bu tarz önlemler ve denetimlerin yapılmasını istiyor. Zaten biz bu programı özellikle uluslararası sertifikasyon firmalarını da dahil etmiştik. 50'den fazla ülkede örgütlü firmalar. Bu firmalarla bağlantıya geçerlerse programın detaylarını alabilirler" diye konuştu.

DHA Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklama yaptı.

'SERVİS VE HİJYEN STANDARTLARININ AŞAMALI YÜKSELTİLMESİ GEREK'

Sertifikasyon programının pandemi gerekçesiyle başladığı ve 132 ana kuraldan oluştuğunu söyleyen Ersoy, “Pandemiden sonra da bazı kurallar çıkartılarak veya bazı yeni kurallar eklenerek bu sertifikasyon programını bakanlık olarak devam ettirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin 2023 hedefleri içerisinde öncelikle nitelikli turizm olacak ve nitelikli turist için de servis ve hijyen standartlarının her yıl aşamalı yükseltilmesi gerekiyor. Bu bağlamda sertifikasyon programı en tutarlı ve kontrollü şekilde bu hedeflerimize ulaşmamız için gerekli olan sonucu sağlıyor" dedi.

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Turistlere uygulanacak sigorta sisteminin çok basit ve Avrupa'daki emsalleriyle karşılaştırılınca oldukça cazip olduğunu kaydeden Ersoy, “2 bin euro ile 7 bin euro arasında limitleri var. Çok düşük bir sigorta paketi de alabilirsiniz 13-15 euro gibi. Birazcık daha yükseltip 23 euroluk bir sigorta için 7 bin euroya kadarki haftalık konaklamalar için tedavi limit sigortası yaptırabilirsiniz. Bu sigortanın sebebi bazı ülkelerin sigortaları pandemide geçerli olmuyor. Bizde en ufak bir risk almasın, diye internet üzerinden rahatlıkla satılabilecek" diye konuştu.

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1 TEMMUZ'DA ERİŞİME AÇILACAK

Türkiye'yi yoğun satan tur operatörleri veya seyahat acentelerinin sistemlerine link vererek çok rahat bir şekilde sigorta erişimlerinin 1 Temmuz itibarıyla sağlanacağını söyleyen Ersoy, “Bakanlık ve TGA sitelerinden de erişilebilecek. Zaten Türkiye'de herhangi bir devlet hastanesine gittiğinizde öncelikle sizi kabul ediyorlar ve tedavi sürecinizi başlatıyorlar. Sonrasında ödeme şartları ve koşulları konuşuluyor. Ama zaten bir ülkeye gelen bir turist açısından 13-23 euro arasında bir sigorta limiti hiçbir şey değil, bir öğle yemeği fiyatı gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bu sorunu rahatlıkla çözdük diyebilirim" dedi.

2021'E ERKEN REZERVASYONLAR BAŞLADI

Almanya'nın seyahat uyarısının politik veya ekonomik gerekçelerle olabileceğine dikkat çeken Ersoy, “Koronavirüs ikinci dalgası ekovirüs şeklinde geliyor ve o yüzden her ülke kendince bazı önlemler almak istiyor. Avrupa ülkeleri de sonuçta paranın Avrupa sınırları içinde kalması için bir önlem almış olabilir. Bunu dolaylı bir şekilde yapıyor, açıkça söyleyemiyor olabilirler. Ama Avrupa ülkelerinin halkları özellikle Türkiye'deki tatili çok özledi. Bize gelen talepler ve Türkiye'ye gelme isteklerinden çok net belli oluyor. Şu anda 2021 için erken rezervasyon çok daha erken başladı. 2020'de tatile çıkmaktan vazgeçen birçok turist şimdiden 2021 için Türkiye'ye erken rezervasyon yaptırmaya başladı" diye konuştu.

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'BİR HAFTA 10 GÜN İÇİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK'

Avrupa ülkeleriyle görüşmelerin sürdüğünü, birçoğunun da zaten hava trafiğini yavaş yavaş açmaya başladığını kaydeden Bakan Ersoy, “Özellikle tarifeli seferler açılmaya başladı. Bir hafta 10 gün içinde çok önemli gelişmeler olacağını düşünüyorum. Aşamalı bir şekilde açılır, diye düşünüyorum. Ama biz yaptığımız çalışmaların etkinliklerini bizzat yerinde görmeleri için büyükelçilerini ve Avrupa basınını da ülkemize davet ettik. Buradaki en büyük amacımız Avrupa'yla kıyaslandığı, karşılaştırıldığında Türkiye'deki standartların, tedbirlerin en üst seviyede olduğunu, hatta birçok Avrupa ülkesiyle karşılaştırılamayacak kadar iyi olduğunu göstermek için yaptık bu etkinliği. Onlar da söylüyor, beklentilerinin çok üzerinde bir sistemle karşılaştık diye. Sonuçta birkaç hafta içinde trafiğin bütün ülkelerle başlayacağını düşünüyorum" dedi.

'VAKA SAYILARI DÜNYA ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA'

Turizm destinasyonları Antalya, Muğla ve Aydın gibi illerde vaka sayılarının dünya ortalamasının çok altında olduğunu da belirten Ersoy, “Avrupa ortalamasını hiç tartışmıyorum bile. Antalya'da toplam vaka sayısı 500'ün, Muğla ve Aydın'da 300'ün altında. Günlük vaka sayıları Ege'de 3, Antalya'da 5 civarında. Hastane altyapımız da çok iyi ve hastanelerimiz de boşaldı. Ortada bir vaka da kalmadı. O yüzden gerçekleri herkes görecek veya görmezlikten gelemeyecek. Turizm hareketleri başladı. Kastımız sadece kıyı turizmi değil. Karadeniz'de Trabzon'da da çok düşük, İç Anadolu ve kampanyada zaten iç turizm başladı. Haziran, temmuz, ağustos denilince deniz, kum, güneş akla geliyor. Özellikle butik otellerde hafta sonları çok ciddi doluluklar görüyoruz. İç hareketlilik başladı ve dışarıdaki hareketliliğin de başlatılmasıyla turizm potansiyellerini tekrar hayata geçirmek" diye konuştu.

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'OTELLERİN YÜZDE 50'Sİ AÇILIRSA BAŞARI'

Hedeflerle ilgili rakam konusunda, 1 hafta, 10 gün sonra uluslararası trafiğin ülke bazında netleşeceğini kaydeden Ersoy, “Gerçekleştikten sonra daha gerçekçi rakamlar verilir ama görünen köy de kılavuz istemiyor. Sonuç olarak bu sene ille bir başarı ölçütü yapacaksak mevcut otellerimizin yarısını hayata geçirebilirsek başarılı bir sonuç elde etmiş oluruz. Zaten bu sene kimsenin ne rakam ne maliyete takıldığını da düşünmüyorum. Bu sene önemli olan hareketi tekrar başlatabilmek, personelin bir kısmını tekrar istihdama alabilmek, en azından 2021 erken rezervasyonları şimdiden başladığı ve veriler de çok iyi gittiği için 2021 için hızlı bir düzeltme olacağını Türkiye açısından düşünüyorum" dedi.

'AÇIK BÜFE DEVAM EDİYOR, BAZI DÜZENLEMELER YAPILDI'

Otellerde yeni süreçte her şey dahil ve açık büfe sistemin devam edeceğini; ancak bazı düzenlemeler yapıldığını dile getiren Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

“Eskiden açık büfeden siz kendiniz alıyordunuz, büfe aynı zenginliğiyle ve yoğunluğuyla duruyor. Şimdi bir camekanın arkasında duruyor ve aşçı sizin istediğiniz kadar tabağınıza koyuyor. Tek değişen bu, sunum şekli değişti, başka bir şey değişmedi. Özellikle o yüzden bu kadar yabancı misafiri Antalya'ya davet ettik. Artı alakart servislerinin artması da aslında kaliteli turizm açısından bir niteliktir. Herhangi bir fiyat farkı ödemeden bu servisi almak da turistler açısından bir avantaj. Normalde alakart servisler de ekstra fark ödemeniz gerekiyordu. Şimdi Covid sebebiyle otelci arkadaşlarımız bunların maliyetlerini üstleniyor ve herhangi bir fiyat farkı artışı yapmadan bu servisi yapmaya başladı."

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FOTOĞRAF 8 Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir uygulanan yurt dışı seyahat yasağı bugün itibarıyla kaldırıldı. Turizm kenti Antalya'ya ilk yurt dışı uçak seferi ise Almanya'dan oldu. Özel bir havayolu tarafından düzenlenen 6 seferin ilki Münih'ten, ikincisi ise Düsseldorf'tan gerçekleştirildi. Münih'ten gelen uçak saat 11.40'ta havalimanına iniş yaparken Düsseldorf'tan gelen uçak ise 12.20'de indi. İlk iki seferde çoğunluğu gurbetçi toplam 200 yolcu, havalimanında detaylı sağlık kontrolünden geçirildi. Yolcular havalimanı dış hatlar terminalinin 113 numaralı kapısından tek tek içeri alındı. Ağızlarında maskeyle havalimanına giriş yapan yolcular, pasaport kontrolü öncesinde sağlık ekipleri tarafından detaylı kontrolden geçirildi. Fiziki mesafe kurallarının uygulandığı sağlık taramasında yolculara, iki termal kameradan geçtikten sonra 14 gün karantinada kalacaklarına dair form imzalattırılıyor. Almanya'da tüm kontrolden geçtikten sonra uçakla seyahat sırasında koronavirüs vakası görülen yolcuya ise uçak kabin ekibi tarafından müdahale ediliyor. Yolcu uçağın en arkasında bu türden olaylar için ayrılan, etrafı boşaltılmış koltuğa alınıp orada izleniyor. Havalimanına iniş yapıldığında kapı açılmadan önce yer hizmetlerine bilgi verilerek koronavirüs şüphesi taşıyan yolcu aprondan ambulansla hastaneye sevk ediliyor. Gurbetçi olduğunu anlatan Ali Öztürk, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. 4 aydır Türkiye'ye gelmek için beklediklerini anlatan Öztürk, sağlık için detaylı kontrole katlanmak zorunda olduklarını söyledi. Hanife Öztürk ise detaylı muayenenin uzun sürdüğünü, ancak sağlık için bu uygulamaya razı olduklarını ifade etti. Seyahat kısıtlaması sonrası ilk uçuş: Turistler akın etti Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar esnetilmişti. Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Antalya Havalimanı'na ilk yurt dışı uçak seferi Almanya'dan gerçekleştirildi. Yolcular, detaylı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra pasaport kontrolüne alındı.

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FOTOĞRAF 10 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile yurt içi uçuşlar yeniden başlarken özellikle turizm sektörünün dört gözle beklediği yurt dışı uçuşlarının da bugün itibariyle başlaması bekleniyor. Salgın nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar kademeli olarak bugünden itibaren 40 ülkeye yeniden başlayacak. Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile ön mutabakat yapılırken 92 ülke ile ise iş birliği devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşmelerini sürdürüyor. 10 Haziran tarihi itibariyle uçuş yapılacak ülkeler; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan. 15 Haziran tarihi itibariyle uçuş yapılacak ülkeler; Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan. 20 Haziran tarihi itibariyle uçuş yapılacak ülkeler; Hollanda, Kazakistan. 22 Haziran tarihi itibariyle uçuş yapılacak ülkeler; Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya. 25 Haziran tarihi itibariyle de Belçika'ye uçuş yapılacak. Yurt dışı uçuşları yeniden başlıyor: İşte uçuş yapılacak 40 ülke Koronavirüs nedeniyle durdurulan yurt dışı uçuşlarının bugün itibariyle yeniden başlaması bekleniyor. Ulaştırma Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 10 Haziran'da yeniden başlayacak uçuşların kademeli olarak ay içerisinde 40 ülkeye yapılabileceği kaydedilmişti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 28 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ilk uçuşu, THY tarafından yapılan İstanbul-Ankara seferiyle gerçekleştirildi. Uçuş öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı'nın katılımıyla tören düzenlendi. Tören sonrası THY satış noktasından biletini alan Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle iç hatlarda salgın kapsamında alınan önlemleri yerinde inceledi. Tüm hazırlıkların ardından normalleşme sürecinin ilk seferi TK2150 sayılı İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre, uluslararası havacılık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle yakından takip edilen süreçte uçuşlar 59 günlük aranın ardından kademeli olarak başladı. Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı seferler gerçekleştirilecek. 5 şehirdeki 6 havalimanı ile başlayan uçuş ağına 3 Haziran'dan itibaren diğer şehirler de eklenecek. İlk uçuş öncesinde kabin ekiplerine, ateş ölçümü yapıldı, maske ve siperlik gibi kişisel koruyucu ekipman sağlandı. Uçağa binmeden önce eskisi gibi biletleri görevliler tek tek kontrol etmedi. Yolcuların cihazlardan kendileri biletlerini okutarak tek tek uçağa alındı. Sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu. Havalimanına girerken yolcuların ateş ölçümleri yapıldı. Havalimanı içerisinde yolculara refakat edenlerin veye onları uğurlayaların girmesine izin verilmedi. Uçak içerisinde mevcut ekibin yanı sıra uçan hijyen uzmanlarının da görev aldığı, uzmanların, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğini denetlediği öğrenildi. İlk uçuş gerçekleşti Normalleşme sürecinin ilk seferi THY'nin TK2150 sayılı İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirildi. Uçuşta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve gazetecilerin aralarında olduğu 156 yolcu yer aldı BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran’dan itibaren kaldırılacağını açıklamasının ardından, havalimanlarında tüm hazırlıklar tamamlandı. İstanbul Havalimanı yetkilileri de yolcuların herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmaması için tüm önlemleri aldı. Terminale ilk girişte termal kameralarla vücut sıcaklığı ölçümleri yapılacak yolcuların vücut ısıları akıllı kasklar aracılığıyla da kontrol edilecek. Havalimanı işletmecisi İGA’nın belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulamasından sorumlu olacak ’İGA Hijyen Ekibi’ tarafından kullanılacak akıllı kasklar habersiz ve temassız olarak hem tek kişinin hem de aynı anda çok sayıda kişinin sıcaklık ölçümünü yapıp, sıcaklık eşik değerini aşan kişileri tespit edecek Tespit edilen bu kişiler daha sonra sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Üzerinde iki adet kamera bulunan kasklar aynı zamanda plaka tanıma, yüz tanıma, cep telefonu tarafından üretilen kişiye özel QR kod ile kişinin sıcaklık ölçümünü de eşleştirme özelliğine sahip. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında şu anda Dubai ve Roma havalimanlarında kullanılan kask tarifeli seferlerin başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’nda da kullanılmaya başlanmış olacak Yolcu bavulları ultraviyole ışıklarla temizlenecek Sadece yolcuların değil yolcu bagajların temizliğini de düşünen İGA yetkilileri, yolcuların bagajlarını temizlemek için giriş kapılarına yeni cihazlar yerleştiriyor. Havalimanı giriş kapılarında bulunan x-ray cihazlarının önüne koyulan yeni cihazlar ultraviyole ışıklarla yolcu bagajlarını temizleyecek. Ayrıca x-ray cihazlarının önüne güvenli mesafe sensörleri yerleştirdi. Güvenlikten sırası bekleyen yolcuların güvenli mesafede durması için takılan sensörler, güvenli mesafeyi ihlal eden yolcu olursa sinyal veriyor. Ayrıca korona virüs önlemleri kapsamında tüm havalimanlarına yolcu karşılama ve uğurlamaya gelen hiç kimse terminal içerisine alınmayacak. İstanbul Havalimanı uçuşlara hazır Haziran ayında yolcularına kapılarını açacak olan İstanbul Havalimanı'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Yolcuların terminale girişinden uçağa binmesine kadar tüm önlemleri alan İGA yetkilileri, havalimanın birçok noktasına hijyen kiti ve bilgilendirme panoları yerleştirdi. BiP'te paylaş

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