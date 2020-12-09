Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Ersoy Geliri olmayan müzisyenlere destek olacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ KÜLTÜR SANAT

Bakan Ersoy: Geliri olmayan müzisyenlere destek olacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık'ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz. Aylık seyyanen 1000 lira, 3 ay süre ile toplamda 3 bin lira ödeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklama yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın 2021 yılı bütçe görüşmelerinde katıldı. Bakan Ersoy, özel tiyatro salonlarının kültür, yatırım ve girişim belgesi almasını sağladıklarını belirterek, "Bakanlığımıza ait kültür merkezlerimizi ve devlet tiyatrolarımızın salonlarını 1 Aralık 2020- 15 Haziran 2021 tarihleri arasında özel tiyatrolarımızın kullanımına sunduk. Özel tiyatrolarımızda turne desteği ve Dijital Tiyatro Ek Projesi adı altında 2 yeni programla 15 milyon lira ilave destek vereceğiz. Turne desteği başvurularını almaya başladık, dijital tiyatro başvurularını da 30 Aralık'a kadar alıyoruz.

Özel tiyatrolarla ilgili bir çalışma grubu oluşturduk. Bu grupla benim başkanlığımda toplanıyoruz ve bütün yardımları, bundan sonra nasıl devam edeceğimizi hatta yönetmelikte istedikleri değişiklikleri tartışıyoruz ve onlarla birlikte ortak karar alarak devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Varank: Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın
EKONOMİ
Bakan Varank: Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

'GELİRİ OLMAYAN MÜZİSYENLERE DESTEK VERECEĞİZ'

Bakan Ersoy, 'Müzik Hayattır' projesi kapsamında 20 ilde 405 Roman müzisyene dijital kayıt desteği verdiklerini bildirerek "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık'ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz.

  • Başvurularda birlik, dernek veya sendika üyesi olma şartı aramayacağız. Aylık seyyanen 1000 lira, 3 ay süre ile toplamda 3 bin lira ödeyeceğiz.

Aralık ayı içinde başvuruları toplayacak ocak, şubat ve mart aylarında ödemeleri yapacağız. Bu projeye 30 binden fazla başvuru olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Tek yol tek millet
DÜNYA
Tek yol tek millet

Netflix'ten İstanbul'da ofis açma kararı
TEKNOLOJİ
Netflix'ten İstanbul'da ofis açma kararı

Ankara'nın kültür vadisi olacak: Bakan Ersoy yeni CSO binasını tanıttı
GÜNDEM
Ankara'nın kültür vadisi olacak: Bakan Ersoy yeni CSO binasını tanıttı

Kıraç: İyi kazandım evet, hepsini de sanata yatırdım
HAYAT
Kıraç: İyi kazandım evet, hepsini de sanata yatırdım
Abone Ol Google News
22 adreseş zamanlı basıldı

22 adres
eş zamanlı basıldı
Polisi itipbasına saldırdı

Polisi itip
basına saldırdı

​Kısıtlamada sokağa çıkıp alkollü yakalandı.
11 Aralıkta ilan edeceğiz

11 Aralık'ta ilan edeceğiz

Bakan Mehmet Nuri Ersoy dev destek için o tarihe işaret etti.
Yasaklar<br>çiğnenmek için var!

Yasaklar
çiğnenmek için var!

​Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan 'Pes' dedirten sözler.
Paris'te<br>büyük skandal

Paris'te
büyük skandal

Irkçılığa boyun eğilmedi, maç ertelendi.
Irkçılığa kayıtsız <br>şartsız karşıyız

Irkçılığa kayıtsız
şartsız karşıyız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e destek mesajı.

Biz aşıya güveniyoruz

Biz aşıya güveniyoruz

​Türk bilim insanları, aşıların güvenilirliğinden kuşku duymuyor.

Zayed oyun dışı

Zayed oyun dışı

​Körfez anlaşmasında Birleşik Arap Emirlikleri yok.
Korsanlar

Korsanlar

Hafter milisleri Türk gemisini alıkoydu.
En güçlü alım kasımda

En güçlü alım kasımda

Yabancıdan Borsa İstanbul'a 1 milyar dolar.
Sincar Tiyatrosu

Sincar Tiyatrosu

ABD teşviki ile yapılan anlaşma yılan hikayesine döndü.
Terör örgütüne <br>desteğin mimarı

Terör örgütüne
desteğin mimarı

​PKK'yı eğiten adam savunma bakanı oluyor.
GATA'da FETÖ operasyonu

GATA'da FETÖ operasyonu

​Gözaltına alınan onlarca kişi arasında halen vazifede olan doktorlar da var.
UEFA 'pes' etti:<br>Hakemler değişti

UEFA 'pes' etti:
Hakemler değişti

​Başakşehir'in dik duruşu radikal bir kararın alınmasına sebep oldu.
'Hakemine<br> kırmızı göster'

'Hakemine
kırmızı göster'

Yıldızlardan Başakşehir'e unutulmaz destek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.