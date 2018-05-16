İsrailli bakana sert yanıt : Pabuç bırakmayız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ''İsrail ithalatı durdurur mu?'' sorusuna cevap verdi. Bakan Fakıbaba, ''İthalatı durdurmaları bizim için bir anlam ifade etmiyor. Bizim için bir sakıncası yok'' dedi.

TWİTTER'DAN 'DURDURMA' KARARI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı açıklamada, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in, dün Twitter hesabından, "İsrail ve Filistin'e yönelik tutumu nedeniyle Türkiye'den gerçekleştirdikleri tarım ürünleri ithalatını durdurma talimatı verdiğine" ilişkin sözlerini değerlendirdi.

'KINAMYI HAK EDİYOR'

Ariel'in açıklamasının ve akabinde sarf ettiği sözlerin talihsiz olmasının yanında tehditkar ifadeler içerdiğine dikkati çeken Fakıbaba, "Bu yönüyle de kınanmayı hak ediyor." diye konuştu.

Fakıbaba, Filistin halkına zulmetmeyi politika edinmiş ve bu konuda her tür pervasızlığı sergileyebilecek bir devletin bakanının, Türkiye'yi, tarım konusu üzerinden tehdit etmeye kalkışmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, Türkiye'nin, güçlü ekonomisi, tarımı dahil güçlü ve dinamik sektörleriyle büyük bir ülke olduğunu vurguladı. Fakıbaba, şunları kaydetti:

''PABUÇ BIRAKMAYIZ''

"Dünyanın çeşitli ülkeleriyle tarımsal ticari ilişkileri bulunan ve tarımda net ihracatçı olan ülkemizin İsrail gibi küçük bir ülkenin 'ithalatı dondurması'ndan çekinmesi asla düşünülemez. Ülkemizin tarımı, artık dünya piyasasında alternatif pazarlar bulma noktasında sıkıntı yaşamayan dinamik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Türkiye'yi, küçük bir devletin bu tür tehditlerle sindirmeye çalışmasının beyhude bir çaba olduğunu ve bu tür tehditlere pabuç bırakmayacağımızı İsrail'in bilmesi gerekiyor. Halkımız, mazlumların gür sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin konusunda da yanındadır. Bizler Filistin davasını Türkiye'nin davası olarak görüyor ve Kudüs'ü kırmızı çizgimiz olarak değerlendiriyoruz. Hiçbir ekonomik kaygı, bizim Kudüs sevdamızın ve Filistinlilerin haklı davasını savunmamızın önüne geçemez."

'İSRAİL'İN PAYI DÜŞÜK'

Türkiye'nin İsrail'e genel ihracatı geçen yıl itibarıyla 3,4 milyar dolar, ithalatı ise 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İki ülke arasındaki genel dış ticaret hacmi ise geçen yıl 4,9 milyar dolar oldu. Türkiye'nin bütün ülkelere toplam ihracatına bakıldığında İsrail'e yapılan ihracat yüzde 2,2 seviyesinde bulunuyor.

Tarımsal ticarette de net ihracatçı konumunda olan Türkiye'nin İsrail'e tarımsal ihracatı geçen sene 270 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, tarımsal ürün ithalatı 38 milyon dolar düzeyinde kaldı. Toplam tarımsal ticaret hacmi de 308 milyon dolar seviyesinde kaydedilirken Türkiye'nin tarımsal ihracatında İsrail'in payı sadece yüzde 1,6 oldu.

Türkiye, İsrail'e en çok sigara, su, domates, sakız, yumuşak şeker, gofret, buğday unu, bazı ekmek çeşitleri, ayçiçeği tohumu yağı, çikolata ve kakao içeren gıdalarla kabuksuz fındık ihraç ediyor.

İsrail ise Türkiye'ye sebze tohumları, hurma, turunçgil suyu, meyan balı ve özü, fruktoz, çeşni ve lezzet verici karışımlar, kabuksuz badem, hazır hayvan yemleri gibi tarımsal ürünler satıyor.

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