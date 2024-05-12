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Ekonomi

Bakan Göktaş: 4,8 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına dair toplam 4,8 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylığının, hak sahiplerinin hesaplarında yatırıldığını açıkladı.

14:18 - 12/05/2024 Pazar
DHA
Arşiv
Arşiv

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile yaklaşık 2,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar lira engelli aylığının hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.


Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş
, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda mayıs ayı için toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı.



#Mahinur Özdemir Göktaş
#yaşlı ve engelli aylığı
#Engelli
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