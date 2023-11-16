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Ekonomi

Bakan Göktaş duyurdu: 582 milyon liralık SED ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 582 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

11:40 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:06 - 16/11/2023 Perşembe
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ihtiyaç sahibi ailelere yatırılan SED ödemesi hesaplara aktarıldı.


Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED ödemesi verdiklerini ifade etti.


Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçladıklarını bildirdi.


Kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Göktaş,
"SED ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda, SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Kasım 2023 ödemesi olarak toplam 582 milyon lira yatırdık" i
fadelerini kullandı.



#SED
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
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