Bakan Göktaş duyurdu: 582 milyon liralık SED ödemesi yapıldı

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Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ihtiyaç sahibi ailelere yatırılan SED ödemesi hesaplara aktarıldı.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED ödemesi verdiklerini ifade etti.
Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçladıklarını bildirdi.