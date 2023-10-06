Bakan Göktaş duyurdu: İstanbul'da sel felaketinden etkilenenlere beş milyon TL destek

E-devlet'in hayatımıza girmesiyle birlikte her türlü sorgulamayı evimizden çıkmadan yapabiliyoruz. Bunlardan biri de emekli maaşlarının sorgulanması konusu. Peki, emekli maaşı nasıl sorgulanır? Emeklilik maaşını sorgularken e-devlet şifresine gerek var mı? İşte bu soruların yanıtları haberimizde.