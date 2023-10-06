Bakan Göktaş duyurdu: İstanbul'da sel felaketinden etkilenenlere beş milyon TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş
İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin hükümet kaynak ayırdı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
"28 Eylül’de İstanbul’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon TL kaynak aktardık"
ifadesini kullandı.
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1 saat önce